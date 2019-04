Perugia-Zenit Kazan | Semifinale Champions League volley | programma | orario e tv

oasport

(Di lunedì 1 aprile 2019) Mercoledì 3 aprile si giocheràd’andata della2019 dimaschile. I Block Devils si sono qualificati all’appuntamento eliminando lo Chaumont e ora se la dovranno vedere con i Campioni d’Europa in carica che hanno sconfitto il Gdansk con grande fatica ai quarti di finale. I Campioni d’Italia sono chiamati a un’autentica impresa contro la corazzata russa, andrà in scena la rivincita delladell’anno scorso e dell’atto conclusivo di due anni fa ma questa volta c’è una differenza: Wilfredo Leon ha cambiato casacca, non è più con loma con. Lo schiacciatore cubano è il classico uomo in grado di spostare gli equilibri.Con DAZN seguiIN STREAMING, LIVE E ON DEMAND I ragazzi di Lorenzo Bernardi si faranno trascinare dal proprio pubblico e ...

umbriaOn : La Sir #Perugia schianta #Monza: ottimo avvio nei playoff #scudetto. Ora testa allo #Zenit #Kazan… - thevolleynews : Lo #ZenitKazan, prossimo avversario di Perugia nel doppio confronto di semifinale di #ChampionsLeague, guarda già a… - obelixpeople : RT @SIRVolleyPG: Grande prova dei Block Devils che approdano in Semifinale di Champions League! E ora tra Perugia e Berlino c'è la fermata… -