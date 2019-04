Papera Donnarumma | Crosetti la pensa come Ancelotti sul portiere contemporaneo

Le pagelle rossonere - La Papera di Donnarumma costa la sconfitta : 4 Donnarumma 'Decide' il match dopo 33 secondi, servendo a Defrel il più comodo degli assist. Per riscattarsi non bastano le parate su Quagliarella e lo stesso Defrel. 5 CALABRIA Primo tempo in gran ...

Sampdoria-Milan - incredibile Papera di Donnarumma : inizio shock al Marassi per i rossoneri [VIDEO] : La Sampdoria segna al 1° minuto del primo tempo contro il Milan: inizio shock per i rossoneri a Marassi, incredibile papera di Donnarumma Una papera incredibile di Gigio Donnarumma fa partire in salita il match del Milan contro la Sampdoria allo Stadio Marassi. I blucerchiati sono in vantaggio al primo minuto del primo tempo a causa di un erroraccio del portiere rossonero, che ha messo nei piedi di Defrel il pallone del primo gol della ...