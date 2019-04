Palermo | Gelarda Lega | aumento Tari ennesima presa in giro

liberoquotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2019), 1 apr. (AdnKronos) - "L'dellaper le famiglie palermitane è l'indell'amministrazione comunale alla città. L'incremento della tassa inciderà poco sulle tasche dei contribuenti, ma è il principio quello che conta. Piuttosto che ristrutturare il servizio di ra

palermo24h : Lega per Salvini Premier: Igor Gelarda in visita al Circolo di Naro - palermo24h : “Lega per Salvini premier”, Igor Gelarda visita il circolo di Naro - palermo24h : Rifiuti, Gelarda (Lega): “A Ballarò condizioni indecenti, Orlando affronti le emergenze dei palermitani”… -