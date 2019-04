Nuoro | donna uccisa in casa | arrestato ex marito È agente polizia penitenziaria

Donna uccisa in casa a Nuoro - arrestato l'ex marito : stato arrestato a Sassari dai carabinieri del Comando provinciale di Nuoro, unitamente ai militari di Sassari, Ettore Sini, 49 anni, agente di polizia penitenziaria che ha fatto irruzione a casa della ...

Nuoro - donna uccisa in casa dall'ex marito - agente di polizia penitenziaria : Romina Meloni era da poco andata a vivere con il nuovo compagno, rimasto gravemente ferito nella sparatoria. Lo sparatore arrestato nella notte

Nuoro - donna uccisa in casa da ex marito : 23.30 Una 49enne è stata uccisa nella sua abitazione a Nuoro. Dalle prime informazioni, l'autore del delitto sarebbe l' ex marito della vittima. Quando i medici del 118sono arrivati sul posto la donna era già morta. Oltre alla donna uccisa, c'era anche un uomo ferito,forse attuale compagno della vittima, che è stato trasportato d' urgenza in ospedale. I carabinieri mantengono il più stretto riserbo, ma sarebbero già sulle tracce del presunto ...

Nuoro - donna uccisa in casa dall'ex marito - agente di polizia penitenziaria ora in fuga : Una donna, Romina Meloni, 49 anni, originaria di Ozieri, è stata uccisa in casa questo pomeriggio a Nuoro a colpi di pistola. Secondo le prime informazioni, l'autore del delitto sarebbe l'ex marito ...

Nuoro - donna uccisa in casa. I carabinieri sospettano l’ex marito della vittima : Una donna è stata uccisa in casa domenica pomeriggio a Nuoro. Secondo le prime informazioni, l’autore del delitto sarebbe l’ex marito della vittima. Quando i medici del 118 sono giunti sul posto la donna era già morta. Sul caso indagano i carabinieri di Nuoro. Oltre alla donna uccisa, c’era anche un uomo ferito all’arrivo di forze dell’ordine e 118 nella casa di via Napoli, dove è stato commesso il fatto di sangue. L’uomo, che ...

Donna uccisa in casa a Nuoro : caccia all'ex marito. Ferito gravemente il nuovo compagno di lei : Ennesimo , stavolta a , in Sardegna. Una Donna è stata uccisa in casa questo pomeriggio e secondo le prime informazioni l'autore del delitto sarebbe l'ex marito che, in base a quanto riporta La Nuova ...

Nuoro - donna uccisa in casa dall'ex marito - agente di polizia penitenziaria ora in fuga : Romina Meloni era da poco andata a vivere con un nuovo compagno, rimasto gravemente ferito nella sparatoria

Donna uccisa in casa a Nuoro : ANSA, - Nuoro, 31 MAR - Una Donna è stata uccisa e un uomo ferito in casa questo pomeriggio a Nuoro, in via Napoli. Secondo le prime informazioni, l'autore del delitto sarebbe l'ex marito della ...

Donna uccisa in casa a Nuoro : Nuoro, 31 MAR - Una Donna è stata uccisa e un uomo ferito in casa questo pomeriggio a Nuoro, in via Napoli. Secondo le prime informazioni, l'autore del delitto sarebbe l'ex marito della vittima mentre ...

Donna uccisa in casa a Nuoro - assassino forse ex marito : Una Donna è stata uccisa in casa questo pomeriggio a Nuoro. Secondo le prime informazioni, l'autore del delitto sarebbe l'ex marito della vittima. Quando i medici del 118 sono giunti sul posto la ...