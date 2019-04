Non ha ancora un nome il corpo decapitato rinvenuto alla Bovisasca di Milano

Ponte sullo Stretto - Musumeci chiede un referendum. L’opera che Non c’è è costata 958 milioni. E la paghiamo ancora : Un referendum sul Ponte sullo Stretto. Rieccolo. Puntuale a ogni scadenza elettorale il Ponte mai realizzato tra Messina e Villa San Giovanni torna ad animare il dibattito politico. L’ultimo a rispolverarlo è Nello Musumeci, il governatore della Sicilia che non ha trovato niente di meglio di proporrre un referendum per replicare a Danilo Toninelli. E per provare a catalizzare le attenzioni nazionali, ultimamente tutte rivolte al Tav ...

Torino - Mazzarri : "Il pareggio Non mi basta - siamo ancora immaturi" : Il Torino resta agganciato al treno per l'Europa, al Franchi la squadra reagisce allo svantaggio e pareggia 1-1 contro la Fiorentina . Walter Mazzarri però non è del tutto soddisfatto e recrimina ...

Rimozione ceneri di pirite dalla penisola Magnisi - l'On. Cafeo : "delibera di finanziamento Non ancora approvata - necessario mantenere alta l'... : Siracusa, 31 marzo 2019 - "Al di là dei soliti proclami e della faciloneria tipica di certa politica, la delibera di Giunta Regionale con la quale si cambierebbe la destinazione di 1,4 milioni di euro, fondi del <>, dall'emergenza discarica di contrada Portella Arena del ...

Fa il parkour sul tetto del capanNone a Como - il 16enne è ancora in fin di vita : Fa il sul tetto del capannone a , il 16enne è ancora in fin di vita. Restano gravissime le condizioni del ragazzo di 16 anni di Mariano Comense precipitato ieri pomeriggio dal tetto di un capannone ...

Inter - Spalletti Non convoca Icardi : ''Non è ancora pronto - resta fuori'' : Una decisione a sorpresa, proprio quando il rientro in squadra sembrava scontato, Mauro Icardi non è stato inserito nella lista dei convocati per Inter-Lazio, scontro diretto per la qualificazione Champions, in programma domenica sera.L'Inter riparte sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria nel derby, con le assenze forzate di Lautaro Martinez e Stefan De Vrij, infortunatisi con le maglie delle rispettive nazionali e ancora senza Icardi. Non è ...

Bologna - Mihajlovic 'Buone chance salvezza - ma ancora Non abbiamo fatto niente' : Bologna - Sinisa Mihajlovic crede nella rincorsa salvezza. Il tecnico serbo sembra riuscito a trasmettere lo spirito combattivo che lo caratterizzava da calciatore al Bologna, dove è stato chiamato al ...

VIDEO Sebastian Vettel : “Situazione migliore rispetto all’Australia - ma Non è ancora abbastanza” : Sebastian Vettel fa segnare il miglior tempo nelle FP2 del GP del Bahrein di F1. Il tedesco della Ferrari parla così ai microfoni di Sky Sport a fine giornata: “Domani potremo essere più vicini alle Mercedes e metterli sotto pressione. Non so cosa attendermi, ma sono certo che le Mercedes saranno molto forti in qualifica. Inoltre non dobbiamo sottovalutare le Red Bull che hanno dimostrato una grande velocità in curva oggi“. VIDEO ...

Serie B Livorno - Breda suona la carica : «Non abbiamo fatto ancora niente» : Livorno - Alla vigilia della trasferta del Curi contro il Perugia , l'allenatore del Livorno Roberto Breda ha analizzato così la prossima gara contro gli uomini di Nesta : 'Dovremo fare una grande ...

Formula 1 - Vettel Non si accontenta : “Non si finisce mai di imparare - abbiamo ancora del potenziale da esprimere” : Il pilota tedesco ha parlato al termine delle due sessioni di libere, sottolineando come bisogna ancora lavorare per migliorare ulteriormente la macchina Ottima giornata in casa Ferrari, Vettel e Leclerc hanno dominato le due sessioni di prove libere in Bahrain, rifilando quasi un secondo alle due Mercedes. Photo4/LaPresse Risultati che il team di Maranello prende comunque con le pinze, domani Hamilton e Bottas torneranno alla carica per ...

Brexit - il Parlamento vota ancora no - Non c'è accordo con la May e Corbyn chiede le elezioni : Brexit allo scontro finale: la Camera dei Comuni ha bocciato con 344 voti contrari e 286 voti a favore l'emendamento presentato dal primo ministro Theresa May che chiedeva al Parlamento...

Finanza sostenibile : l'Europa corregge il tiro. Non è ancora 'sociale' - ma è molto più green : Per favorire l'economia green. E ora le cattive: la Commissione pensa "solo" all'ambiente. Mancano le altre 2 gambe Paradossalmente, quindi, in base alla normativa europea potranno essere considerate ...

L’Equipe : “Il Psg ancora su Allan - ma Non arriverà mai a 90milioni” : Tuchel ha rinnovato L’Equipe fa il punto sul calciomercato del Psg. Ci sono due centrocampisti nel mirino della formazione francese: uno è Ndombele il calciatore del Lione e l’altro è Allan. Ndombele ha 22 anni, è seguito dall’agente israeliano Zahavi che ha buoni rapporti a Parigi. L’Equipe scrive che il Lione di Oulas ha già rifiutato un’offerta di 40 milioni da parte del Tottenham. Il discorso poi vira su Allan e ...

U&D - Andrea Del Corso : 'Per Teresa Non c'è ancora un sentimento' : Nuovo appuntamento con il Trono Classico di Uomini e Donne, anche se la puntata di oggi giovedì 28 marzo è iniziata in maniera inusuale; infatti i protagonisti della prima parte sono state le ex star del programma Teresa Langella e Andrea Del Corso. Inizialmente l'ex corteggiatore ha nuovamente spiegato il perché del suo no durante la scelta nel Castello: l'ha fatto semplicemente perché i suoi sentimenti non corrispondevano all'importanza della ...

Via della seta - chi ci guadagna e a quali condizioni? Non l'abbiamo ancora capito : ... in cui le due parti, che dicono di sostenere "pienamente l'obiettivo di sviluppare la connettività seguendo un approccio sostenibile e rispettoso dell'ambiente, emissione di carbonio e l'economia ...