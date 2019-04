NBA | super Gallinari con i Clippers | perdono i San Antonio Spurs di Belinelli

Basket NBA - Harden super 50 punti. Guai per Porzingis - è accusato di stupro : NEW YORK - Gli Spurs di Marco Belinelli accedono ai play-off senza giocare. Obiettivo raggiunto per il 22esimo anno di fila. Il pass arriva dopo la vittoria degli Houston Rockets su Sacramento per 119 ...

NBA - un super Durant trascina Golden State. OKC - che rimonta! : TORINO - Una vittoria scaccia crisi per Oklahoma City , che dopo aver perso cinque delle ultime sei gare, torna a sorridere trovando il successo contro Indiana grazie ad un incredibile parziale, il ...

NBA : Orlando supera Philadelphia - Portland vince ma Nurkic ko : Vittoria amara per Portland , che la spunta su Brooklyn , 148-144, dopo ben due tempi supplementari ma perde per un grave infortunio il centro Jusuf Nurkic, che fin lì aveva dominato nel pitturato ...

NBA - Gallinari super : 26 punti a New York. Crisi Boston - Spurs ok : ROMA - Danilo Gallinari è sempre più il giocatore decisivo dei Los Angeles Clippers . L'azzurro torna a New York per sfidare la sua prima squadra NBA , i Knicks , e trascina i suoi compagni alla ...

NBA : Dallas super contro Golden State grazie a Doncic e Nowitzki : ROMA - Otto le partite Nba giocate nella notte italiana tra sabato e domenica. Da segnalare il successo ampio di Dallas su Golden State con la tripla doppiadi Doncic e ben 21 punti del 40enne Nowitzki.

Basket - NBA : San Antonio ferma la corsa - super-Harden non basta a Houston : WASHINGTON - Dopo nove vittorie consecutive si ferma la rincorsa di San Antonio verso i piani alti della Western Conference. All'AT&T Center gli Spurs, 42-30, si fanno sorprendere 110-105 dai Miami ...

NBA : Belinelli sconfitto in casa - super Harden non basta a Houston : Nove le partite disputate nella notte Nba, con un solo italiano in campo. Nonostante l'ottima prova di Marco Belinelli , autore di 17 punti in 22 minuti, i San Antonio Spurs perdono in casa per 105-...

Risultati NBA – Un Harden mostruoso non basta a Huston - Philadelphia si gode un super Embiid : ok Toronto e Chicago : I 57 punti segnati dal ‘Barba’ non bastano ai Rockets per avere la meglio su Memphis, Philadelphia gode con Embiid mentre San Antonio cade al cospetto di Miami Una prestazione assurda, che non basta però a Houston per uscire vittoriosa dal match con Memphis. I 57 punti segnati da James Harden non permettono ai Rockets di avere la meglio su Grizzlies, capaci di imporsi per 126-125 al termine di un supplementare. Nonostante la ...

NBA. Danilo Gallinari trascina Clippers - super rimonta dei Nets : Ottava vittoria: è il ruolino di marcia dei Los Angeles Clippers, che nella notte italiana della Regular-Season dell Nba. Gallinari protagonista

NBA - super Gallinari : 24 punti e Pacers ko. I Lakers perdono ancora : ROMA - Uno dei protagonisti della notte NBA è senza dubbio Danilo Gallinari : l'azzurro trascina i Los Angeles Clippers alla vittoria sugli Indiana Pacers con 24 punti in 31 minuti giocati. I Lakers , ...

NBA - rimonta incredibile dei Nets contro Sacramento : da -28 alla vittoria grazie ad un super Russell : NBA, che rimonta da parte dei Nets contro Sacramento: D’Angelo Russell ed il canestro di Rondae Hollis-Jefferson hanno condannato i Kings Nella notte NBA abbiamo assistito ad una fantastica rimonta dei Nets contro Sacramento, sconfitta che forse ha sancito l’addio ai playoff per i Kings data la contemporanea vittoria dei Clippers. Sacramento è stata addirittura sopra di 28 lunghezze durante l’incontro, prima di perdere di ...

NBA - risultati. Nowitzki record : supera Wilt. Wade manda k.o. i Thunder : Dirk Nowitzki scrive l'ennesima pagina di storia Nba. Il tedesco supera Wilt Chamberlain e diventa il 6° miglior realizzatore di sempre. A rovinare la festa, però, arriva il successo dei Pelicans sui ...

NBA. San Antonio supera Golden State - 9 punti per Belinelli : San Antonio Usa - Nemmeno Golden State riesce a fermare San Antonio. All'AT&T Center, i Warriors cedono 111-105 e per i texani arriva la vittoria

Basket - NBA : San Antonio non si ferma - Nowitzki 'supera' Chamberlain : NEW YORK - Nemmeno Golden State riesce a fermare San Antonio. All'AT&T Center, i Warriors campioni in carica cedono 111-105 e per i texani arriva la nona vittoria di fila, l'11esima in casa, salendo ...