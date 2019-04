NBA | il Gallo non si ferma

Risultati NBA – Harden stellare - 61 punti per il Barba! I Lakers di LeBron matematicamente fuori dai PlayOff - applausi per il “Gallo” : Una notte colma di emozioni: dal record stellare di James Harden, alla clamorosa eliminazione dei Los Angeles Lakers di LeBron James dai PlayOff Una notte ricca di sfide: spettacolo infinito con le partite NBA, che non deludono mai le aspettative. E’ terminata all’overtime la sfida tra Orlando Magic e Memphis Grizzlies: i padroni di casa hanno trionfato per 123-119, trascinati alla vittoria dai 31 punti di Ross. A Memphis non ...

NBA - il Gallo affonda i Celtics - : Sei le gare di regular season NBA disputate nella notte. Bella vittoria dei LA Clippers che asfaltano Boston, 140-115,. Ottimo l'apporto di Gallinari, autore di 25 punti. Grazie a 28 punti di Harden, ...

Risultati NBA del 2 marzo : Gallo guida i Clippers - di misura Toronto - Lakers sconfitti : Sette i match di Nba giocati nella notte tra 1 e 2 marzo, che portano novità sulla classifica in vista dei playoff ormai vicini. Per i Clippers l'obiettivo Playoff sembra sempre più raggiungibile, soprattutto dopo la vittoria esterna di questa notte in un match chiave contro i Kings, anche questi candidati a un posto in coda per i Playoff. Danilo Gallinari trascina i suoi con 19 punti e 9 rimbalzi portando a casa il derby californiano. Per i ...

NBA : Gallo e Clippers - successo playoff. Chicago vince... dopo 4 supplementari : ... che non ha potuto seguire la squadra in Canada per il mandato di cattura internazionale emesso dal governo turco, a seguito delle sue aperte opposizioni alla politica del presidente Erdogan. Gara ...

Risultati NBA : i Thunder fanno la voce grossa - bel successo per i Clippers del Gallo : Risultati NBA, i nostri italiani hanno giocato davvero bene ma solo Gallinari è riuscito a portare a casa la vittoria coi suoi Clippers Risultati NBA, notte ricca di incontri oltre Oceano. Charlotte ha vinto 123-110 contro Washington sempre sull’orlo di una crisi di nervi nonostante un grande Beal da 46 punti. Sconfitta anche per i Pelicans di Anthony Davis 111-126 contro Indiana, con il centro che ha giocato solo 19 minuti mettendo ...