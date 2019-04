Nairobi | il cuore dell’Africa orientale | vista dai satelliti

wired

(Di lunedì 1 aprile 2019) ISentinel dell’Agenzia spaziale europea ci regalano una veduta d’eccezione di, una delle più grandi città dell’Africae uno degli agglomerati più in crescita negli ultimi anni. Basti pensare che in questa immagine voliamo con lo sguardo su almeno tre milioni di persone, alcune nella città principale, moltissime nelle aree decentrate come Kibera, uno dei più grandi slum del mondo.Oltre alla città, ecco sotto ai nostri occhi anche la Ngong e la Karura Forest e ilNational Park, rifugio di leoni, leopardi e rinoceronti e celebre per essere la capitale mondiale dei safari.(Credit video: Esa), ildell’AfricadaiWired.

