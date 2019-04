MotoGP | GP Argentina | gli highlights della gara

MotoGP - GP Argentina 2019 : Marquez - Rossi e Dovi sono le vere risposte : L'aereo che era atterrato in Argentina appesantito dalle polemiche sull'aerodinamica, ora ridecolla leggero, con Rossi e Dovizioso sul podio dietro a Marquez che qualcuno dice di aver visto, in ...

MotoGP – “Puttana che roba bella” - Francesca Sofia Novello svela l’arcano : ecco di chi è la citazione ‘rubata’ da Valentino Rossi in Argentina [VIDEO] : Francesca Sofia Novello euforica sui social per il suo Valentino Rossi: la fidanzata del Dottore svela l’arcano sulla citazione post gara “Puttana che roba bella!” Questa la frase pronunciata da Valentino Rossi ai microfoni Sky appena terminata la sua gara di oggi a Termas de Rio Hondo. Il secondo posto del Gp d’Argentina ha mandato in estasi il Dottore che ha voluto usare una citazione per dimostrare tutta la sua ...

MotoGP – Impennata interminabile per Valentino Rossi in Argentina : il secondo posto manda in delirio il Dottore [VIDEO] : La felicità di Valentino Rossi è incontenibile dopo il Gp d’Argentina: l’interminabile Impennata del Dottore dopo il secondo posto di Termas de Rio Hondo Valentino Rossi, dopo la splendida rimonta del Gp del Qatar, ha dimostrato ancora una volta di saper essere competitivo a 40 anni. Il Dottore ha conquistato oggi in Argentina un fantastico secondo posto, dietro solo a Marc Marquez, dopo una fantastica lotta con Andrea ...

MotoGP Argentina - Rossi : "Ho corso come quando ero giovane" : un Valentino Rossi raggiante quello che si è presentato ai microfoni dopo il 2° posto nel GP d'Argentina: "Sono molto felice per me, per il team e per la Yamaha, perché da tanto non arrivavo sul podio.

MotoGP Argentina - Marquez : "Oggi giornata perfetta" : Marc Marquez si gode il trionfo a Termas de Rio Hondo: "Oggi è stata la giornata perfetta. Tutto è andato benissimo, tutto il weekend abbiamo spinto e la gara è andata alla grande. Sapevo che i primi ...

VIDEO GP Argentina MotoGP - Highlights e sintesi : Marquez domina - Valentino Rossi vince il duello con Dovizioso : A Termas de Rio Hondo è andato in scena il GP d’Argentina 2019, seconda tappa del Mondiale MotoGP. La gara sul circuito sudamericano è stata semplicemente spettacolare e avvincente, ricchissima di colpi di scena ed emozionante fin sul traguardo. Marc Marquez ha dominato fin dalla partenza e ha vinto con ampio margine, alle sue spalle si è infiammato il duello tra Valentino Rossi e Andrea Dovizioso che hanno duellato per la piazza ...

MotoGP - Marquez passeggia in Argentina davanti a Rossi e Dovizioso : Lo spagnolo della Honda domina indisturbato e passa in testa al Mondiale. Splendido il duello fra Valentino e il ducatista: il Dottore la spunta con un gran sorpasso all'ultimo giro

MotoGP Argentina - le pagelle. Rossi di nuovo lassù : Marc Marquez si prende l' Argentina nella seconda gara stagionale di MotoGp . Honda perfetta e pilota perfetto: non ce n'è per nessuno. E il rischio è che il campione del mondo in carica possa ipotecare il titolo 2019 già in una manciata di gran premi. Si rivede sul podio Valentino Rossi , protagonista del duello con Dovizioso , momento più appassionante di tutto il Gp ...

MotoGP Argentina - Dovizioso : «Gestione non ottimale» : TERMAS DE RIO HONDO - 'Ho cercato di gestire ma forse non è stata la migliore strategia, non sono felice di questa terza posizione' . Andrea Dovizioso non è del tutto soddisfatto al termine del Gp d' ...

MotoGP Argentina - Marquez : «Giornata perfetta» : TERMAS DE RIO HONDO - ' E' stata una giornata perfetta. Ero concentrato dall'inizio, tutto è andato benissimo, per tutto il weekend abbiamo spinto '. Marc Marquez commenta così la vittoria nel Gp di ...

Andrea Dovizioso MotoGP GP Argentina 2019 : “Il podio era l’obiettivo ma non sono contento - non sentivo bene le gomme” : Andrea Dovizioso ha conquistato un buon terzo posto nel GP d’Argentina 2019, seconda tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati ha perso la serratissima battaglia con Valentino Rossi e non è così riuscito ad agguantare la piazza d’onore alle spalle di Marc Marquez, il forlivese porta comunque a casa punti importanti in ottica classifica generale e ha ottenuto un risultato di rilievo su una pista che non era particolarmente ...

Valentino Rosso MotoGP GP Argentina 2019 : “Che roba bella - sono contento : risultato importante. La battaglia con Dovizioso…” : Valentino Rossi ha conquistato il secondo posto nel GP d’Argentina 2019, il Dottore è stato eccezionale a Termas de Rio Hondo e ha conquistato un podio pesantissimo. Il pilota della Yamaha ha battagliato a lungo con Andrea Dovizioso per la piazza d’onore alle spalle di Marc Marquez ed è riuscito a spuntarla entrando tra i top-3 a 40 anni compiuti (impresa che non accadeva da addirittura 42 stagioni nel Mondiale MotoGP). Il nove volte ...