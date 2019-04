Motocross | GP Trentino 2019 | programma | orari e tv Il calendario del fine settimana a

oasport

(Di lunedì 1 aprile 2019) Neanche il tempo di respirare ed è subito venuto il momento di risalire in sella ed affrontare il primo dei tre round italiani neldel Mondiale di, ovvero il GP dela Pietramurata. Nella classe MXGP Antonio Cairoli sta recitando il ruolo del primattore, avendo ottenuto tre successi su tre nei primi tre GP della stagione in Argentina, Gran Bretagna e in Olanda, sul rinomato tracciato di Valkenswaard. Il siciliano si prepara quindi all’appuntamento di casa molto carico e desideroso di regalare al pubblico presente un grande spettacolo. Non ci sarà, salvo colpi di scena, il confronto con l’olandese Jeffrey Herlings, che ancora sta recuperando dall’infortunio al piede rimediato nella fase di preparazione. Per questo il centauro nativo di Patti vuol approfittare della situazione e crearsi un margine di sicurezza, tenendo conto dei rivali ...

mauriziosgh : RT @corsedimoto: Tony Cairoli sbanca anche il GP d'Olanda, vola nel Mondiale e prepara un'altra festa domenica prossima in Trentino. La MXG… - ap_elle : RT @corsedimoto: Tony Cairoli sbanca anche il GP d'Olanda, vola nel Mondiale e prepara un'altra festa domenica prossima in Trentino. La MXG… - AndreaEttori : RT @corsedimoto: Tony Cairoli sbanca anche il GP d'Olanda, vola nel Mondiale e prepara un'altra festa domenica prossima in Trentino. La MXG… -