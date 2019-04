Milik si è preso il Napoli e nessuno se n’è reso conto

Il Napoli : «Milik sorpreso dalle traduzioni dal polacco. Mai detto che Mertens merita la fascia di Insigne» : La rettifica Le parole di Arkadiusz Milik a Foot Truck sono state tradotte erroneamente. Il Napoli ha così pubblicato due tweet per riportare l’esatta traduzione delle dichiarazioni rilasciate dal centravanti polacco del Napoli. “Il nostro Milik, fortemente perplesso per come spesso, troppo spesso, interviste in polacco vengano mal tradotte, ci tiene a sottolineare di non aver MAI detto che Mertens merita la fascia di capitano ...