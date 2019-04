Mettere ordine su Facebook come farebbe Marie Kondo

vanityfair

(Di lunedì 1 aprile 2019): i consigli diIn principio fu il rettangoloGoing minimalOrganizzare abiti e t-shirtRegalate, vendete, buttatePower SpotShopping «da brivido»: chi più chi meno...Tutte le lezioniSe accedendo aavete avuto la sensazione di trovarvi sul profilo sbagliato, è solo perché non avete dedicato il tempo necessario al riordino di dati, follow e amici. E se altrove convivere con il dispuò risultare creativo, quando si parla di social è tutta un’altra storia. Potreste finire per non trovare quello che cercate o mostrarvi per quello che non siete. E allora abbiamo immaginato di chiedere aiuto a, la guru dell’che sta portando il suo metodo in tutto il mondo, per capirefare spazio nella nostra vita social e vivere meglio.Il primo step: le categorie Una delle prime lezioni dell’esperta giapponese, insegna a fare ...

redazioneiene : Non potete immaginare quanta spazzatura può accumulare una persona malata di “barbonismo domestico”. @RugVero aiuta… - UnTemaAlGiorno : RT @granatags: #nonVoglioPiù ascoltare la suoneria che ho messo per te nel telefono. Non essere più avvolto dal tuo odore né dal tuo modo d… - intornoAlTempo : RT @granatags: #nonVoglioPiù ascoltare la suoneria che ho messo per te nel telefono. Non essere più avvolto dal tuo odore né dal tuo modo d… -