Mazda CX-5 - Una settimana con la 2 2L 184 CV Skyactiv-D 4WD AT Signature Day 1

quattroruote

(Di lunedì 1 aprile 2019) La protagonista del nostro Diario di bordo è laCX-5 (qui il listino completo). Lunga 4 metri e 55, larga 1,84, alta 1,68 e con un passo di 2,7 metri, ha un peso a vuoto di 1.671 kg. Il modello in prova è equipaggiato con il 2.2-D da 184 CV e una coppia massima di 445 Nm a 2.000 giri, abbinato all'automatico a sei marce (optional da 2.000 euro) e alla trazione integrale. L'allestimento è il top di gamma, in vendita a partire da 43.150 euro. Sull'esemplare a nostra disposizione, oltre al citato cambio-Drive, c'è la vernice metallizzata Soul Red Crystal (1.100 euro), che porta il totale a 46.250 (Ipt esclusa), inclusi tre anni/100.000 km di garanzia. Molto ricca la dotazione di serie, che include: paraurti e maniglie esterne in tinta carrozzeria, così come i retrovisori, ripiegabili e riscaldabili elettricamente, i cerchi di lega da 19", i fari ...

corriere_motori : Atterriamo a Capo Nord per una Epic Arctic Drive di 900 km fra Norvegia, Finlandia e Svezia sulla nuova Mazda CX-5.… - PoliticalGeniu6 : @MarcoScafati1 @fattoquotidiano #Fca al momento non ha alcuna esigenza di fusione. Dovrebbe solo perseguire un rila… -