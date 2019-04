internazionale

(Di lunedì 1 aprile 2019)L’immagine dicome meta turistica soleggiata di grande interesse storico si è trasformata in quella di un paradiso fiscale dove dominano l’impunità e il nepotismo. Leggi

Internazionale : Malta travolta dagli scandali non ascolta l’Europa. L'articolo di Herman Grech del Times of Malta. - blogLinkes : Malta travolta dagli scandali non ascolta l’Europa -