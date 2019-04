“L’uomo del giorno” - Arrigo Sacchi : colui che rivoluzionò il calcio in Italia : Arrigo Sacchi, classe 1946, nasce a Fusignano, paesino della Romagna. Aveva dovuto rinunciare presto all’idea di diventare un grande calciatore. Eppure ci aveva provato. Approda in serie A nel campionato 1987/88. Silvio Berlusconi, neo-presidente milanista, decide di chiamarlo sulla panchina della sua squadra dopo l’ottima prova che il Parma guidato da Sacchi (allora in serie B), effettua contro il Milan di Liedholm in Coppa Italia. ...

Svolta nel delitto in riva al Po - uomo confessa : C'e' un sospettato per l'omicidio del 34enne Stefano Leo. A poche ore dalla 'passeggiata' di amici e parenti in riva al Po per chiedere di far luce sul delitto, un 27enne con piccoli precedenti penali ha rivelato di essere stato lui, lo scorso 23 febbraio, a uccidere la vittima con un fendente alla gola. I carabinieri del Comando provinciale di Torino, coordinati dai sostituti procuratori Ciro Santoriello e Enzo Bucarelli, hanno gia' trovato i ...

Fermato un uomo di 27 anni - ha confessato il delitto dei Murazzi : Carabinieri e procura della Repubblica hanno Fermato un uomo di 27 anni, cittadino italiano di origini marocchine con piccoli precedenti penali, ritenuto l’autore dell’omicidio di Stefano Leo, avvenuto ai Murazzi il 23 febbraio scorso. Le numerose fonti di prova raccolte e le indagini condotte nell’ultimo mese hanno consentito ai militari di trovar...

Intervento dell'Elisoccorso per un uomo caduto durante la Maremontana : Si è verificato intorno alle 9,30 un incidente durante la Maremontana di Loano. Un partecipante è caduto in una zona particolarmente impervia nei pressi di Borghetto, Monte Croce, e difficile da ...

Turchia : uomo prende il volo con l’ombrellone a causa del fortissimo vento : Un uomo spicca il volo con un ombrellone da bar in Turchia Turchia a Osmanyie Un uomo è letteralmente decollato a causa del fortissimo vento che colpendo la zona ha sollevato… L'articolo Turchia: uomo prende il volo con l’ombrellone a causa del fortissimo vento proviene da Essere-Informati.it.

“L’uomo del giorno” - Sergio Ramos : cuore - carattere e passione : Compie oggi 33 anni, Sergio Ramos. Il difensore del Real Madrid è il protagonista della nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Sergio Ramos è cresciuto nelle giovanili del Siviglia, con cui esordirà nella Liga nel 2003, attirando immediatamente le attenzioni di tutti i più grandi club europei. E’ il Real Madrid a vincere la corsa e ad aggiudicarsi la firma dell’andaluso. E’ considerato universalmente uno ...

Silvio Berlusconi "piega" Matteo Salvini - in Piemonte l'uomo della rinascita : un chiaro messaggio politico? : Dopo mesi di amarezza e sconfitte, un riscatto per Silvio Berlusconi: come rivela Dagospia, "per una volta ce l'ha fatta". Si parla delle elezioni regionali in Piemonte, dove il Cav sarebbe riuscito ad imporre il suo candidato a Matteo Salvini: si tratta di Alberto Cirio, a lui dunque la corsa per l

Cervinia - nessuna traccia dell'escursionista biellese disperso Valtournenche - L'uomo - 63 anni - era partito ieri mattina - portando con sé l'... : Ai sorvoli in elicottero di stamattina del Soccorso Alpino Valdostano ne sono seguiti un altro sul versante italiano del Cervino e due da parte di Air Zermatt, su quello elvetico, ma tutti senza ...

Il paradiso delle signore anticipazioni : il Guarnieri vede Nicoletta con un uomo : Continua il successo della soap opera di Rai Uno, 'Il paradiso delle signore' capace di ottenere risultati importanti per quanto riguarda il livello degli ascolti attirando l'attenzione di un pubblico eterogeneo. I colpi di scena sono dietro l'angolo nella fiction ambientata nella Milano degli anni cinquanta, ponendo l'accento intorno ai personaggi principali. Le anticipazioni dell'appuntamento in onda sul piccolo schermo giovedì 4 aprile fanno ...

Chi è Turturiello - l’uomo che la Lega vuole come Ragioniere dello Stato : Roma. Per lui che, pur essendo ormai un lumbard d’adozione, conserva ancora l’accento romanesco come inequivocabile tratto distintivo delle sue origini, stabilirsi nella Capitale sarebbe un po’ come un ritorno alla base. Sì, perché Antonello Turturiello, classe ’62, nato e cresciuto nella periferia

Beni culturali - Duomo di Orvieto : basamenti antisismici ENEA per il ritorno dopo 120 anni delle statue di Mochi : dopo un “esilio” di 120 anni, ritorna nel Duomo di Orvieto il gruppo dell’Annunciazione, composto da due statue realizzate a inizio ‘600 da Francesco Mochi. Il riposizionamento in cattedrale è stato curato dall’Opera del Duomo in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, l’Istituto superiore per la conservazione e il restauro e l’ENEA, che ha realizzato due innovativi basamenti antisismici per mettere ...

L’uomo del giorno – Tanti auguri a Manuel Rui Costa - il “maestro” : L’uomo del giorno di oggi è Manuel Rui Costa, che compie 47 anni. L’ex calciatore portoghese ha vissuto gran parte della sua carriera in Italia, tra Fiorentina e Milan. E’ soprannominato il “maestro” per via della sua grande eleganza e visione di gioco, che lo hanno reso uno dei migliori trequartisti della sua generazione oltre che continuo produttore di assist decisivi. Dentro il campo, comincia (e finisce) ...

Stupro alla stazione di San Giorgio - Napoli - - scarcerato il secondo uomo. La vittima : 'Sono delusa e amareggiata' : Nella giornata del 6 marzo sono stati arrestati i tre ragazzi tra i 18 e i 20 anni, accusati di aver stuprato una ragazza nell'ascensore della circumvesuviana di San Giorgio a Cremano . La vittima, di ...