Pagamento in contanti : Limite 2019 e quando non è ammesso. Cosa fare? : Pagamento in contanti: limite 2019 e quando non è ammesso. Cosa fare? Chi deve accettare il Pagamento in contanti Alcuni uffici pubblici sembrano rifiutare il Pagamento in contanti, creando diversi disagi tra la popolazione, soprattutto tra le fasce più anziane. In un articolo a cura di Giuseppe D’Orta e pubblicato sul sito dell’Aduc (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori) si informa di diverse segnalazioni giunte riguardo ...

Limite pagamento fattura elettronica in contanti - bonifico o assegno 2019 : Limite pagamento fattura elettronica in contanti, bonifico o assegno 2019 Andiamo a chiarire un altro aspetto riguardante la fattura elettronica, e in particolare sulle modalità di pagamento e l’utilizzo del contante. Precisiamo subito che le regole sono rimaste le stesse, nel senso che ovviamente il pagamento in contati legato a una fattura elettronica è consentito, ma solo entro un certo Limite. Andiamo quindi a riepilogare le informazioni ...

Pagamento in contanti : Limite 2019 e quando non è ammesso. Cosa fare? : Pagamento in contanti: limite 2019 e quando non è ammesso. Cosa fare? Chi deve accettare il Pagamento in contanti Alcuni uffici pubblici sembrano rifiutare il Pagamento in contanti, creando diversi disagi tra la popolazione, soprattutto tra le fasce più anziane. In un articolo a cura di Giuseppe D’Orta e pubblicato sul sito dell’Aduc (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori) si informa di diverse segnalazioni giunte riguardo ...

Limite pagamento contanti 2019 : come evitare multe. Cosa cambia : Limite pagamento contanti 2019: come evitare multe. Cosa cambia pagamento contanti, come cambiano i limiti Il Limite all’ uso dei contanti serve per contrastare l’ evasione fiscale ma anche il riciclaggio di denaro proveniente da attività illegali. In pratica, limitare l’ uso di contanti per aumentare il volume delle operazioni tracciabili, quindi, più facili da controllare. L’ attuale regolamento sull’ uso dei ...

Pagamento in contanti : Limite 2019 e quando non è ammesso. Cosa fare? : Pagamento in contanti: limite 2019 e quando non è ammesso. Cosa fare? Chi deve accettare il Pagamento in contanti Alcuni uffici pubblici sembrano rifiutare il Pagamento in contanti, creando diversi disagi tra la popolazione, soprattutto tra le fasce più anziane. In un articolo a cura di Giuseppe D’Orta e pubblicato sul sito dell’Aduc (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori) si informa di diverse segnalazioni giunte riguardo ...

Limite pagamento contanti 2019 : come evitare multe. Cosa cambia : Limite pagamento contanti 2019: come evitare multe. Cosa cambia pagamento contanti, come cambiano i limiti Il Limite all’ uso dei contanti serve per contrastare l’ evasione fiscale ma anche il riciclaggio di denaro proveniente da attività illegali. In pratica, limitare l’ uso di contanti per aumentare il volume delle operazioni tracciabili, quindi, più facili da controllare. L’ attuale regolamento sull’ uso dei ...

Pagamento in contanti : Limite 2019 e quando non è ammesso. Cosa fare? : Pagamento in contanti: limite 2019 e quando non è ammesso. Cosa fare? Chi deve accettare il Pagamento in contanti Alcuni uffici pubblici sembrano rifiutare il Pagamento in contanti, creando diversi disagi tra la popolazione, soprattutto tra le fasce più anziane. In un articolo a cura di Giuseppe D’Orta e pubblicato sul sito dell’Aduc (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori) si informa di diverse segnalazioni giunte riguardo ...

Limite pagamento contanti 2019 : come evitare multe. Cosa cambia : Limite pagamento contanti 2019: come evitare multe. Cosa cambia pagamento contanti, come cambiano i limiti Il Limite all’ uso dei contanti serve per contrastare l’ evasione fiscale ma anche il riciclaggio di denaro proveniente da attività illegali. In pratica, limitare l’ uso di contanti per aumentare il volume delle operazioni tracciabili, quindi, più facili da controllare. L’ attuale regolamento sull’ uso dei ...

Pagamento in contanti : Limite 2019 e quando non è ammesso. Cosa fare? : Pagamento in contanti: limite 2019 e quando non è ammesso. Cosa fare? Chi deve accettare il Pagamento in contanti Alcuni uffici pubblici sembrano rifiutare il Pagamento in contanti, creando diversi disagi tra la popolazione, soprattutto tra le fasce più anziane. In un articolo a cura di Giuseppe D’Orta e pubblicato sul sito dell’Aduc (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori) si informa di diverse segnalazioni giunte riguardo ...

Partita Iva 2019 : Limite pagamento contanti - importo e operazioni : Partita Iva 2019: limite pagamento contanti, importo e operazioni pagamento in contanti con Partita Iva: i limiti Chi inizia una nuova attività e opera come lavoratore autonomo può aprire Partita Iva in regime forfettario. Si tratta di un regime a tassazione agevolata esente Iva, che permette di pagare un’aliquota del 5% su quanto fatturato (15% se l’attività lavorativa è prosecuzione della precedente) per i primi 5 anni. In aggiunta a ciò è ...