Le Olimpiadi del sorriso | da Nicoletta Romanoff a Valentina Vezzali | ecco chi c' era

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Numero massimo raggiunto nel trap femminile e nello skeet maschile : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Il re delle Olimpiadi torno a Napoli : 'Vi svelo il mio show per le Universiadi' : Una cerimonia che proietterà Napoli nel futuro senza dimenticare le sue radici, la sua storia. Nella quale prenderà vita il celebre tuffatore di Paestum che il 3 luglio al San Paolo si getterà nelle ...

Olimpiadi Parigi 2024 : il Comitato Esecutivo del Cio accetta la proposta di quattro nuovi sport. L’approvazione finale a dicembre 2020 : Ci sono novità sul fronte nuovi sport alle Olimpiadi Estive di Parigi 2024. Come riporta il sito del Coni, il Cio ha accettato la proposta del Comitato Organizzatore dei Giochi che si disputeranno tra 5 anni in Francia, per quanto concerne l’inserimento di quattro nuove discipline: breakdance, surf, arrampicata e skateboard. “Tutti e quattro gli sport proposti sono chiaramente in linea con l’Agenda 2020 olimpica. Contribuiscono ...

Il sindaco di MIlano Sala rassicura il Cio su San Siro : “La cerimonia delle Olimpiadi Invernali 2026 sarà nella nuova struttura” : Una nuova storia potrebbe essere scritta a MIlano, riguardo lo stadio San Siro. Come emerso negli ultimi giorni, Inter e Milan sembrano ormai aver condiviso l’idea di dover costruire un nuovo impianto in cui possano giocare entrambe le squadre. Una decisione che non riscontra da parte dell’ex n.1 nerazzurro Massimo Moratti il consenso: “Mi spiace davvero che si stia pensando di abbattere San Siro, per una doppia ragione: la prima ...

Intelligenze artificiali contro intelligenze animali - ecco le Olimpiadi più strane del mondo : (foto: miriam_doerr via Getty Images) Quanto sono intelligenti i sistemi di intelligenza artificiale? Vince a giochi strategici come Go, al videogame StarCraft e a poker Texas hold’em. E mostra performance superiori, in alcuni compiti, anche rispetto all’essere umano. Ma fino a dove può arrivare? Per capirlo oggi arrivano le olimpiadi per intelligenze artificiali, gli Animal-Ai Olympics, in cui i sistemi più avanzati sono chiamati a ...

Olimpiadi 2024 - il Cio conferma la presenza del sollevamento pesi : In un comunicato L'Iwf "accoglie" il sostegno del Cio, che ha riconosciuto "i significativi sforzi" della federazione "per garantire uno sport pulito e proteggere gli atleti puliti". 0

Olimpiadi Invernali 2026 - Commissione di Valutazione del CIO in Italia a inizio aprile : La Commissione di Valutazione del CIO farà visita in Italia dal 1° al 6 aprile, settimana prossima dunque sarà molto importante per il nostro Paese che è in corsa per ospitare le Olimpiadi Invernali 2026 con Milano e Cortina d’Ampezzo. I rappresentanti saranno accolti all’aeroporto di Venezia da Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. A dare l’annuncio è stato Giovanni Malagò, Presidente del Coni, ...

Olimpiadi Tokyo 2020 - si entra nel vivo delle qualificazioni. I prossimi appuntamenti con l’Italia e le chance degli azzurri : Manca poco più di un anno alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e siamo ormai entrati nel pieno delle qualificazioni per l’appuntamento più importante del quadriennio, gli atleti inseguono il sogno a cinque cerchi e sono pronti ad affrontare le durissime selezioni che metteranno in palio i pass per il Sol Levante. Qualificarsi ai Giochi è diventato sempre più complicato, i criteri di ammissione sono sempre più stringenti e bisognerà davvero dare il ...