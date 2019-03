Le notizie del giorno – Novità su Icardi | i nomi della lite in casa Genoa | le parole di

Ultime notizie Roma del 31-03-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi studio da Firenze ha parlato il ministro dell’economia Giovanni Tria L’Italia non cresce ancora più dell’Europa dice ma non ci sarà alcuna manovra collettiva perché nessuno c’è la chiede realmente la crescita in Europa che si è fermato il motore la Germania conseguentemente si è fermata anche la parte più ...

Ultime notizie Roma del 31-03-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione per ritrovati l’ascolto della redazione della Luigi in studio Secondo il ministro dell’economia Giovanni Tria che ha parlato da Firenze L’Italia non cresce ancora più dell’Europa fa una manovra correttiva non ci sarà ha detto rallenta la crescita Europea perché si ferma il motore la Germania conseguentemente si è fermata anche la parte più produttiva ...

Ultime notizie Roma del 31-03-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione Luigi in studio in Italia non cresce ancora più dell’Europa ma una manovra correttiva non ci sarà nessuno c’è la chiede dice il ministro dell’economia Giovanni Tria Firenze rallenta la crescita in Europa che si è fermato il motore la Germania conseguentemente si è fermata anche la parte più produttiva dell’Italia quella del ...

Ultime notizie Roma del 31-03-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio servono regole per proteggere web dai contenuti pericolosi per fare questo serve un ruolo più attivo da parte dei governi a lanciare l’appello il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg in una lettera aperta pubblicata Dalla Washington Post dal collega Jeff bezos il guru di Amazon Cambiamo argomento Torniamo a parlare di famiglia ...

Le notizie di scienza della settimana : Il livello del mare continua a salire, l’epidemia di ebola non si ferma, il caso di una donna insensibile al dolore: l’attualità scientifica. Leggi

Ultime notizie Roma del 31-03-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio si chiude il congresso mondiale delle famiglie a Verona contro distanza tra Salvini è Di Maio la legge 194 non si tocca Ma no a donne bancomat e all’utero in affitto sfigati felice di esserlo dice il leader leghista stile del Medioevo qui il futuro replica il capo del MoVimento 5 Stelle dalla contro kermesse organizzata Roma botta e ...

Ultime notizie Roma del 31-03-2019 ore 08 : 30 : Romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio a Verona ci sono i fanatici che affrontano il tema della famiglia con l’odio verso il prossimo alla discriminazione afferma Luigi Di Maio se parlare di mamma e papà vuol dire essere sfigati Io sono orgoglioso di esserlo odio fuori c’è l’odio Di Maio sbaglia Piazza replica Matteo Salvini i due vicepremier tornano a scontrarsi abitanti sul ...

Le notizie del giorno – Lutto nel calcio - continua il caso Icardi - tensione in casa Genoa : Grave Lutto nel mondo del calcio – Mondo del calcio shock nelle ultime ore per una tragedia che ha sconvolto tutti. Non ce l’ha fatta Antonio Iovino, il 30enne di Cerignola coinvolto in un terribile incidente nella giornata di ieri tra un’auto ed una moto in via Brughiera a Pregnana Milanese (ENTRA QUI PER APPROFONDIRE LA NOTIZIA) caso Icardi, l’avvocato tuona – L’Inter deve fare i conti con il caso Icardi, l’attaccante ...

Ultime notizie Roma del 30-03-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio in apertura andiamo a Verona Dov’è il congresso delle Family Day è stato protagonista della vice premier Salvini la legge 194 non si tocca Ma no a donne bancomat è all’utero in affitto ha detto il leader della Lega a Verona fanatici e Stile da Medioevo qui il futuro è stata la replica del capo dei 5 Stelle Di ...

Ultime notizie Roma del 30-03-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera della redazione Gabriele in studio si chiama Exodus ed è uno spyware software che raccoglie informazioni sviluppato da un’azienda italiana avrebbe infettato centinaia di dispositivi cittadini italiani distribuito su dispositivi Android capace di bypassare filtri di sicurezza di Google avrebbe capito dati personali è stato identificato da un gruppo di ricercatori ...

Ultime notizie Roma del 30-03-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buona sera della redazione della Luigi in studio il ministro Salvini protagonista al congresso delle famiglie di Verona il leader della Lega è stato acclamato all’ingresso del palazzo della Gran Guardia al grido di Matteo Matteo Mentre in piazza in 20.000 sfilato nel corteo femminista Che contesta al convegno promosso dalle associazioni conservatrici cattoliche fumogeni ...

Ultime notizie Roma del 30-03-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Di nuovo buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli i primi gilet gialli sono arrivati sulla grande piazza antistante la gardela est a Parigi da dove dopo le 13:00 ha preso il via l’unica manifestazione autorizzata oggi nella capitale quella che dovrebbe attraversare la Senna per dirigersi verso la Torre Eiffel e concludersi altro che davvero molto presenti le forze di polizia e i gendarmi ...

Ultime notizie Roma del 30-03-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione da Roberta Frascarelli per l’informazione dall’Italia e dal mondo che il gruppo ha sovranista spagnolo box ha manifestato oggi a Barcellona per l’unità della Spagna in una manifestazione di portata in sala Perulli però la polizia catalana d’esquadra indipendentisti Catalani chiamati ad una contRomanifestazione dalla sindaca e ai quali si sono Uniti gruppi antifascisti ...

Ultime notizie Roma del 30-03-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Di nuovo buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli i primi gilet gialli sono arrivati sulla grande piazza antistante la gardela est a Parigi da dove dopo le 13:00 ha preso il via l’unica manifestazione autorizzata oggi nella capitale quella che dovrebbe attraversare la Senna per dirigersi verso la Torre Eiffel e concludersi altro che davvero molto presenti le forze di polizia e i gendarmi ...