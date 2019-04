L' Aquila | 10 anni dopo il sisma | ' Il mio Matteo figlio del terremoto non ha mai visto una

RADIO 24 ALL'Aquila DIECI ANNI DOPO IL TERREMOTO - Una città deserta che ritrova i suoi tesori e attende ancora risposte : E gli studenti, che rappresentano una voce significativa della vita e dell'economia cittadina, sono diminuiti. Così anche le attività che hanno riaperto in centro storico - 86 su mille, calcola ...

L'Aquila - madre e figlia 10 anni dopo quella foto simbolo : Una foto simbolo del terremoto delL'Aquila, scattata il 6 aprile 2009 dal fotografo dell'ANSA Massimo Percossi, fece in poche ore il giro del mondo: ritraeva una mamma con uno sguardo perso lontano, ...

Terremoto L’Aquila - 10 anni dopo : il “provvisorio” è diventato per sempre. Lunedì sul Fatto quattro pagine speciali : Il 6 aprile del 2009 una forte scossa di Terremoto devasta L’Aquila. 142 secondi di terrore provocano 306 vittime, 1.600 feriti e 18 miliardi di danni. A dieci anni dal sisma il centro della città è spopolato, 10mila persone vivono ancora nelle new town, la ricostruzione degli edifici pubblici è al palo e nessuno ha il coraggio di toccare le 4mila villette “temporanee” costruite (e poi ampliate) per tamponare l’emergenza abitativa. ...

Giappone a L’Aquila per i 10 anni del terremoto : L’Aquila – Sabato 30 e domenica 31 marzo si svolgerà a L’Aquila l’iniziativa Japan 4 L’Aquila, quattro eventi per

L'Aquila 10 anni dopo - scienza e odontoiatria per non dimenticare. Grande attesa per l'importante congresso all'Emiciclo : Nel contesto scientifico c'è Grande attesa in particolare per un evento che raccoglie intorno a sè formazione, aggiornamento, cultura, scienza e soprattutto la solidarietà. Per questo le società ...

L'Aquila - dieci anni dopo - 29/03/2019 - : Luigi Gallo, Presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati al quale si affiancheranno parlamentari dei diversi schieramenti:

Nelle scuole fantasma dell’Aquila a 10 anni dal sisma macerie e fango : Entrano, si fanno strada tra macerie, crepe, calcinacci, fango. Hanno il passo sicuro, in quello che resta di questo edificio sono cresciuti. Dieci anni fa era ancora la loro scuola, ora è un agglomerato di cemento armato e rifiuti. Ha il destino segnato, prima o poi arriverà una ruspa a buttarlo giù ma fino ad allora i ragazzi dell’Aquila superano...

L’Aquila : “I luoghi vengono ristrutturati - ma non hanno più una vita” : a 10 anni dal terremoto gli architetti si riuniscono per fare il punto : Due giorni a L’Aquila a dieci anni dal terremoto, questa è l’iniziativa dell’Ordine e dalla Fondazione architetti Firenze, per una visita alla città e ai suoi cantieri ancora aperti. L’itinerario organizzato con il supporto della Fondazione architetti Chieti-Pescara e in collaborazione con Pro Viaggi Architettura è in programma per venerdì 29 e sabato 30 marzo. Grazie alla stretta collaborazione tra la rete delle ...