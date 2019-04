La sfida del governo adesso si chiama crescita E Tria esclude la manovra bis

agi

(Di lunedì 1 aprile 2019) L'Italia si avvia a unapari allo zero per il 2019 ma non ci sarà alcunacorrettiva, nessuno ce la chiede. Il ministro dell'Economia, Giovanni, dal Festival dell'economia di Firenze illustra lo stato di salute del Paese ed elenca le ricette per la ripresa: subito lo sblocca cantieri e il dlcontro la stagnazione, "spero prima del Def", e "un grande piano coordinato per il Mezzogiorno, puntato su innovazione tecnologica, formazione, infrastrutture, investimenti pubblici". Poi mette in guardia chi attacca il sistema bancario italiano: "Significa avallare una campagna europea che ci sta mettendo in difficoltà e minare l'interesse nazionale".Immediata la replica del premier Giuseppe Conte: "Non mi sembra che ci siano i presupposti per parlare di attacco alle banche. Conserviamoci tutti lucidi". Invece va varato "assolutamente al ...

