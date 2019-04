La nuova Guerra fredda fra l’America e un’altra superpotenza comunista | la Cina

Anticipazioni The Walking Dead 9x16 - finale di stagione : una nuova Guerra è alle porte : E' tantissima l'attesa per il finale della nona stagione di "The Walking Dead", che sarà trasmesso negli Stati Uniti dalla rete AMC domenica 31 marzo. Come di consueto l'episodio verrà trasmesso anche in Italia il giorno successivo, lunedì 1 aprile. L'appuntamento con la trasmissione italiana è fissato alle 21:00 su Fox, canale 112 di Sky. I Sussurratori tornano a colpire: morti eccellenti nella puntata precedente Il motivo di tanta attesa per ...

nuova Zelanda - il manifesto del killer : guerra solitaria contro l'«invasione» : È l' Europa il perno della sua scelta politica, la Nuova trincea da difendere. Passioni accomunate dalla stima per la Cina e Donald Trump. Rivela di aver studiato su internet, «l'unico posto dove ...

“L’Italia non potrà più vendere armi ai Paesi in guerra” : pronta la nuova legge : Il senatore Cinque Stelle, Gianluca Ferrara, intervistato da Fanpage.it ha spiegato perché è necessario cambiare la normativa sull'export di armi italiane. “L’attuale legge non ha impedito le forniture militari ‘made in Italy’ utilizzate in conflitti armati. Non possiamo più tollerare di avere le mani sporche di sangue... Come possiamo continuare a vendere armi a Paesi che violano i diritti umani e poi lamentarci del problema dell’immigrazione ...

La nuova corsa agli armamenti per la “Guerra Fredda Digitale” : La sfida tra le superpotenze, dal primato delle armi tradizionalmente intese, si è evoluta verso il primato della tecnologia digitale integrabile nelle proprie strategie militari. È in atto una vera e propria escalation di risorse, tecnologie e strategie digitali, simile a quanto accadde agli armamenti all'inizio della "guerra Fredda convenzionale" tra il mondo occidentale e i regimi comunisti.Alla fine di quella guerra Fredda due ...

Pechino mette in guardia : la nuova Guerra fredda hi-tech si combatte con l'intelligenza artificiale : Economia Digitale 28 novembre 2018 Nasce RoboMaker, l'idea di Amazon di reinventare il robot intelligente All'appello mancano però protagonisti di primo piano del panorama militare globale, tra cui ...