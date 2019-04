La LFoundry diventa cinese | vendute il 100% delle quote a Jangsu CAS-IGBT Tecnology

abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 1 aprile 2019) L'Aquila - LaSrl e SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) annunciano di aver stipulato un accordo vincolante per il quale il 100%diviene venduto a Jiangsu CAS-Technology Co., Ltd. Jiangsu CAS-Technology Co., Ltd. è un gruppo che opera nel settore dell’High-Tech. La compagnia ha come suo business principale quello della ricerca, del design e dello sviluppo di nuovi chip in ambito power, quali(Insulated Gate Bipolar Transistor) e FRD (Fast Recovery Diode). “Stiamo preparando il terreno per l’inizio di una nuova era e ne siamo soddisfatti” dichiarano Sergio Galbiati e Guenther Ernst, rispettivamente Vice-Chairman and CEO di. La capacità tecnologica e produttiva dello stabilimento di Avezzano (soprattutto focalizzato nel settore automobilistico, ma anche nella sicurezza e nel campo ...

