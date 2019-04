Ko Inter La corsa per un posto nella prossima Champions League è riaperta

Lazio corsara - Inter battuta : La Lazio fa l'impresa a San Siro e batte l'Inter 1-0. Con questa vittoria i biancocelesti si avvicinano al quarto posto utile per la prossima Champions League. Alla squadra di Inzaghi basta la rete di ...

La Lazio ferma la corsa dell’Inter e si rilancia in chiave Champions : Spalletti ‘paga’ la decisione su Icardi - finisce 0-1 [FOTO] : 1/16 Spada/LaPresse ...

Inter - Politano e la corsa Champions : “ne ho parlato con Immobile - milanisti e romanisti ci hanno messo pressione” : Matteo Politano è pronto a vendere cara la pelle con la sua Inter per mantenere il terzo posto conquistato grazie al successo nel derby pre-sosta Matteo Politano è pronto a rituffarsi sul campionato dopo l’esperienza in Nazionale. Il calciatore dell’Inter è stato convocato da Mancini dopo le buone prestazioni con la maglia dell’Inter ed ora verrà nuovamente chiamato in causa da Spalletti per le prossime gare. Politano è ...

Inter - Milan - Lazio e Roma : si accende la corsa Champions : Un fine settimana non decisivo ma certamente fondamentale per la corsa Champions. I rossoneri meditano un nuovo sorpasso ai danni dei

Milano-Sanremo - Vincenzo Nibali : 'La corsa più difficile da Interpretare' : Le immagini dell'inatteso e memorabile successo di Vincenzo Nibali alla Milano-Sanremo dello scorso anno sono ancora ben impresse nella mente degli appassionati di ciclismo. Il campione siciliano riuscì a regalare ai suoi tifosi una delle emozioni più forti della sua lunga carriera attaccando sul Poggio e resistendo al rientro del gruppo in via Roma. Ripetere quell'impresa non sarà semplice per il capitano del Team Bahrain-Merida, che avrà ...

Juventus - per de Ligt sarebbe corsa a sei : Barcellona e altri top club europei Interessati : La Juventus non è sola nella corsa a de Ligt. Il difensore centrale dell’Ajax a soli 19 anni ha già stregato tutto il calcio europeo. Talento cristallino, in molti pensano possa diventare uno dei migliori centrali al mondo, carisma innato, è già capitano dei lancieri, e l’esperienza di una Champions League da assoluto protagonista con i quarti conquistati ai danni del Real Madrid ne fanno un obiettivo di mercato sensibile per molte ...

Corsa Champions League - l’Inter supera i cugini rossoneri nelle quote : Champions League, sarà bagarre sino al termine della stagione per accaparrarsi i posti utili per l’accesso alla competizione Con la vittoria nel derby l’Inter, di fatto, blinda la qualificazione alla prossima Champions League. Luciano Spalletti sorpassa il Milan in classifica e tira un sospiro di sollievo: con 53 punti e due di vantaggio sui rossoneri, l’arrivo tra le prime quattro è valutato 1,25 dagli analisti Snai. Al ...

Milan-Inter 2-3 - Lautaro fa l'Icardi : sorpasso nerazzurro nella corsa Champions : MILANO - Dopo 7 anni l'Inter si toglie la soddisfazione di vincere entrambi i derby di campionato e, in un sol colpo, spazza via la crisi scavalcando il Milan al 3° posto. Il successo per 3-2 ai ...

ESCLUSIVA – Calciomercato - la Juventus supera l’Inter nella corsa a Rakitic : Il campionato di Serie A è entrato nella fase decisiva ma le società del massimo campionato italiano pensa anche alla prossima stagione ed in particolar modo al Calciomercato. La Juventus ha bisogno di un rinnovamento e partirà dalla panchina con l’addio dell’allenatore Massimiliano Allegri, in pole per il sostituto c’è sicuramente Zidane ma non va sottovalutata la pista che porta a Deschamps. Idee chiare anche sul ...

Scatta la corsa all’Internet dello spazio : Un’antenna per ricevere comunicazioni dallo spazio (Getty Images) Nella notte tra il 27 e il 28 febbraio la società statunitense One Web ha lanciato nello spazio una navetta Soyuz con a bordo i primi sei satelliti di una costellazione di 900, che servirà a creare una rete internet globale dallo spazio. La società della Virgina ha sviluppato l’idea di questa costellazione satellitare negli ultimi cinque anni, investendo più di 2 miliardi di ...

Infortunio di Palacios : l'Inter si potrebbe reinserire nella corsa al 'nuovo Riquelme' : Sembrava ormai tutto fatto per il passaggio di Exequiel Palacios al Real Madrid. I blancos avevano strappato un accordo formale con club e giocatore per il trasferimento in Spagna del talentuoso playmaker argentino nella stagione 2019/2020. L'Infortunio al perone della gamba destra, però, potrebbe cambiare gli scenari, con le merengues che non sarebbero più certe di voler acquistare il classe 1998 dal River Plate. Ecco, dunque, che l'Inter ...

Inter - furia Spalletti : "Due punti persi". La corsa Champions ora è più aperta : L'ira funesta di Luciano Spalletti, dopo la fine di Fiorentina-Inter, ha radici visibili, legate all'evidente errore e al momento in cui è arrivato, ma anche più profonde, di classifica. Perché come ...

XXV Maratona Internazionale di Roma : Acea title sponsor della corsa più attesa dell’anno : La XXV Maratona Internazionale di Roma, in programma il 7 aprile 2019, si arricchisce di un partner prestigioso, Acea, che

Inter-Sampdoria sui social : Icardi e il cappello sospetto - Spalletti che corsa : MILANO - social scatenati per Inter-Sampdoria e non solo per quanto accaduto in campo con il 2-1 sancito in cinque minuti, nella ripresa, dai gol di D'Ambrosio, Gabbiadini e Nainggolan. Non sono ...