blogo

(Di lunedì 1 aprile 2019)di Fabrizio. Massimosi schiera apertamente a favore dell'ex re dei paparazzi, nuovamente arrestato all’inizio della scorsa settimana. Dopo averlo avuto per diverse puntate come ospite e inviato di Non è l'Arena, stavolta al centro dell’attenzione finisce il suo ritorno in carcere con il conduttore che stigmatizza il casoandato in scena all’dei Famosi.Proprio quella vicenda avrebbe infatti influito sul provvedimento del giudice per un comportamento giudicato “non congruo” per una persona che stava scontando la pena in affidamento terapeutico.di: "suerae conduttore lo sapevano" pubblicato su TVBlog.it 01 aprile 2019 04:53.

tvblogit : Isola, Giletti dalla parte di Corona: 'Servizio su Fogli era registrato, autori e… - Varych4 : Isola, Giletti dalla parte di Corona: 'Servizio su Fogli era registrato, autori e… - falcions85 : Massimo Giletti si schiera apertamente dalla parte di Fabrizio Corona e attacca l'Isola: 'Colpa del sistema che lo… -