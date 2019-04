Io non sarò complice Elena Fattori | M5s | contro l' emendamento che toglie

«I Cesaroni non torneranno mai più» Antonello Fassari intervistato da Alberto Fuschi – ESCLUSIVA : «I Cesaroni non si rifanno» è la risposta netta di Antonello Fassari, volto celebre di Cesare Cesaroni Nel bel mezzo del tour teatrale di Antonello Fassari è circolata in questi giorni, da parte di alcuni fan, la voce di un possible ritorno de I Cesaroni. Come sappiamo tutti la fiction italiana più famosa ...

Fabrizio Corona 48 ore prima del suo arresto dichiarava : “non sono pentito di nulla - sarò presidente del consiglio” : Intervistato da Telelombardia, il re dei paparazzi Fabrizio Corona dichiarava 48 ore prima del suo nuovo arresto di non essere pentito di nulla Torna a parlare Fabrizio Corona. «Rifarei tutto, Fabrizio Corona non cambia mai, morirà così». Con queste parole, parlando anche di sé in terza persona, l’ex re dei paparazzi si è espresso in un’intervista … Continue reading Fabrizio Corona 48 ore prima del suo arresto dichiarava: ...

Fabrizio Corona 48 ore prima del suo arresto dichiarava : “non sono pentito di nulla - sarò presidente del consiglio” : Intervistato da Telelombardia, il re dei paparazzi Fabrizio Corona dichiarava 48 ore prima del suo nuovo arresto di non essere pentito di nulla Torna a parlare Fabrizio Corona. «Rifarei tutto, Fabrizio Corona non cambia mai, morirà così». Con queste parole, parlando anche di sé in terza persona, l’ex re dei paparazzi si è espresso in un’intervista … Continue reading Fabrizio Corona 48 ore prima del suo arresto dichiarava: ...

Karina Cascella svela : "non sarò opinionista al Gf16" : Karina Cascella , opinionista nei salotti di Domenica Live e Pomeriggio Cinque, ha confermato che non farà parte del cast presente in studio al Grande Fratello 16. L'edizione del reality show condotto ...

Serie A Basket – La Virtus Bologna non dà scampo a Pesaro - gli emiliani vincono l’anticipo della 23ª giornata : Seconda vittoria consecutiva per gli uomini di Sacripanti che agganciano momentaneamente l’ottavo posto in classifica La 23ª giornata del campionato di Serie A di Basket si apre con la vittoria nell’anticipo della Virtus Bologna, che non lascia scampo a Pesaro. Gli uomini di Sacripanti si impongono con il punteggio di 78-70, agganciando momentaneamente l’ottavo posto in classifica che vale l’accesso ai playoff ...

Matteo Salvini : "non vado al pranzo con Xi Jinping al Quirinale. Sarò in Basilicata" : "Io non andrò al Quirinale al pranzo con il presidente cinese Xi Jinping, ci saranno esponenti della Lega, io sarò in Basilicata". Lo ha Matteo Salvini a 24Mattino di Maria Latella su Radio 24.

Diciotti : Salvini - "non sarò mai ministro che lascia morire qualcuno in mare" : "Non sarò mai il ministro che lascia morire in mare qualcuno senza muovere in dito: abbiamo soccorso, salvato e anche aperto un contenzioso". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, intervenendo al Senato sul caso Diciotti."Chi sta collaborando allo stroncare il traffico di esseri umani sta dando una mano a chi combatte il business dell'immigrazione clandestina. Io e il governo a cui mi onoro di appartenere non saremo mai ...

PESARO - PENSIONATO UCCISO E IMBAVAGLIATO/ I vicini 'non ci siamo accorti di nulla' : E' mistero sul PENSIONATO della provincia di PESARO, trovato morto e IMBAVAGLIATO in casa sua. I vicini di casa non si sono accorti di nulla

Claudia Gerini a Blogo : "Mi piace flirtare con la tv - ma non sarò mai una conduttrice classica" (VIDEO) : "Credo nella terapia di coppia, anche se non l'ho mai fatta. Questo programma è uno spunto per parlare dei problemi tipici di una coppia. I temi sono quelli classici, gelosia, incomunicabilità, dare per scontato, noia. L'esperimento del programma dura una settimana, ma dà la possibilità di un confronto diretto, questo stimola per cambiare quello che non va". Claudia Gerini presenta così ai microfoni di Blogo la sua nuova avventura televisiva. Si ...

Benatia : 'Via dalla Juve? Con Allegri non giocavo. Se vanno in finale sarò lì a tifare' : Una persona eccezionale, di un'umiltà incredibile, che ha una grande voglia di vincere e di essere il migliore al mondo. Non è arroganza questa. Lo diventa se tu sei convinto che la tua qualità possa ...

Primarie PD - trionfo di Zingaretti : “non sarò un capo - ma il leader di una comunità” : Nicola Zingaretti è stato eletto segretario del Partito Democratico al termine di elezioni Primarie che hanno visto la partecipazione di oltre un milione e 700mila cittadini. Il Presidente della Regione Lazio ha trionfato con circa il 70% dei consensi. "Non sarò un capo, ma il leader di una comunità. Ora nuova alleanza larga di centrosinistra".Continua a leggere

M5s - Di Maio : “Sarò capo politico per altri quattro anni. Un mio terzo mandato? non ci sto pensando” : “Il ruolo del capo politico del M5s si discute tra quattro anni”. A dirlo, in conferenza stampa, è il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, che ha annunciato i primi cambiamenti all’interno dell’organizzazione del movimento. “Un mio terzo mandato? Sono impegnato a fare il ministro, non ci sto pensando” ha detto. L'articolo M5s, Di Maio: “Sarò capo politico per altri quattro anni. Un mio terzo ...

La cantante Emma dopo l'insulto sessista di Galli : 'non sarò mai come chi mi ha offesa' : La cantante salentina Emma Marrone, durante il suo concerto di Eboli, si è espressa a favore dei migranti e ha detto la frase "Aprite i porti". Poco dopo, è stata presa di mira dal leghista Massimiliano Galli (del comune di Amelia, in Umbria), che attraverso un post Facebook le ha detto che invece di aprire i porti, lei ''dovrebbe aprire le gambe e farsi pagare.'' Un post che ha suscitato immediatamente delle accesissime polemiche, tant'è che il ...

Emma - lacrime al concerto dopo gli insulti del leghista : 'non sarò mai come voi' : Un'esternazione che è costata subito l'espulsione dal partito di Galli e la presa di distanza di gran parte del mondo politico e non solo. Ma c'è invece, sempre sui social, che ha rincarato la dose. ...