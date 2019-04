Inter | Spalletti distrugge Icardi in diretta tv | immediata arriva la replica di Wanda Nara

Inter-Lazio 0-1 - Spalletti : 'Icardi merita di stare fuori' : Roma, 1 apr., askanews, - Una rete di Milinkovic-Savic al 13 è bastata alla Lazio per espugnare San Siro e battere l'Inter 1-0 nel posticipo della 29a giornata di Serie A, tornando pienamente in corsa ...

Spalletti esplode sul caso Icardi : "Chiedete a un tifoso dell'Inter se gli fa piacere se un giocatore va pregato per fargli indossare la ... : L'Inter si dissolve davanti a una grandissima Lazio. A decidere la sfida Champions a San Siro è un gol di testa di Milinkovic al 12' del primo tempo. Tre punti che rilanciano la Lazio a ridosso delle ...

Inter - Spalletti : "Icardi non fa la differenza. Umiliante fare trattative" : Luciano Spalletti incassa il k.o. con la Lazio, ammettendo le difficoltà incontrate dalla sua Inter. "Sconfitta pesante contro una concorrente diretta. Abbiamo condotto a larghi tratti la partita, non ...

Inter - Spalletti : 'Umiliante trattare per far mettere la maglia a Icardi' : A San Siro un'Inter spuntata e a vincere è la Lazio. Al centro delle discussioni del post partita c'è sempre la situazione relativa a Mauro Icardi sulla quale, dopo le parole di Marotta , è ...

Inter - Spalletti : «Icardi? Oggi devono giocare gli altri. Umiliante la mediazione» : MILANO - " Oggi Icardi deve stare fuori, devono giocare gli altri " ha detto Luciano Spalletti a Sky, perché " bisogna stare dentro lo spogliatoio e un allenatore deve essere credibile di fronte ai ...

Inter-Lazio - Spalletti : “Sconfitta pesante. Icardi? Trattativa umiliante” : INTER LAZIO 0-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato della sconfitta contro la Lazio: “Sconfitta pesante contro una concorrente diretta. Abbiamo condotto a larghi tratti la partita, non siamo stati fortunati in avvio e abbiamo preso gol alla prima occasione, quando noi avevamo creato […] L'articolo Inter-Lazio, Spalletti: “Sconfitta ...

Spalletti boom : il tecnico dell’Inter ha distrutto Icardi! : Luciano Spalletti ha parlato di Mauro Icardi in modo molto duro, il centravanti è stato tenuto fuori da Inter-Lazio alimentando le polemiche Luciano Spalletti ha tuonato contro Mauro Icardi, giustamente, dopo quanto accaduto in casa Inter. Le parole del tecnico sono state durissime contro il suo centravanti, ai microfoni di Skysport:”Oggi Icardi doveva star fuori per come si è comportato. Bisogna aver credibilità dentro lo ...

Inter - Spalletti si fa beffare dalla Lazio : 1-0 a San Siro - con Icardi in tribuna : Inter-Lazio 0-1 nel posticipo della 29esima giornata di Serie A. Il gol di Milinkovic-Savic al 13'.

La Lazio ferma la corsa dell’Inter e si rilancia in chiave Champions : Spalletti ‘paga’ la decisione su Icardi - finisce 0-1 [FOTO] : 1/16 Spada/LaPresse ...

Inter - Marotta : 'Il reinserimento di Icardi è graduale - Spalletti agisce per la squadra' : Il reinserimento avviene gradualmente, l'allenatore ha la facoltà di decidere quali giocatori mandare in campo e quali convocare" ha spiegato Beppe Marotta, Intervistato da Sky Sport. L'...

Inter-Lazio 0-0 La Diretta Spalletti punta su Keita - Inzaghi sceglie Romulo : Si chiude col botto il programma della 29esima giornata di Serie A, con la partita della domenica sera alle 20.30 tra Inter e Lazio: i nerazzurri, che dopo il derby vinto con grinta e determinazione...

Inter - Spalletti avrebbe lasciato a casa Icardi anche se l'argentino si fosse scusato : L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla del caso Icardi e spiega come le mancate scuse dell'argentino al gruppo non siano la causa della sua non convocazione. 'L'ennesima occasione non sfruttata per chiarirsi definitivamente con ...

Inter - Icardi ancora fuori. Marotta e Ausilio hanno parlato con Spalletti e... : L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla del caso Icardi e spiega come Marotta e Ausilio abbiano condiviso la scelta di Spalletti, che ha escluso il centravanti argentino dalla sfida di questa sera tra Inter e Lazio. ' Insomma, ...