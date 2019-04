' Il Museo del Prado La Corte delle Meraviglie' con il Premio Oscar Jeremy Irons | al

Al Museo di Roma la foto del “Pantheon con le orecchie” : Tra le circa 320 immagini esposte nella mostra "Roma nella camera oscura" per celebrare i 180 anni dalla nascita ufficiale della fotografia, ce ne sono alcune che rivelano come è cambiato radicalmente il volto della città: nella sezione "Percorsi tra le rovine" una stampa all'albumina di Ludovico Tuminello rivela un "Pantheon con le orecchie", quando in cima al tempio Romano divenuto basilica cristiana si ergevano ancora i due campanili ...

L'inchiesta del Museo Prado di Madrid sul rapporto musei e pubblico : ... residenti in Spagna, selezionati in maniera intenzionale e proporzionale in base alla quota di popolazione delle diciassette Comunità Autonome che compongono la geografia politica del Paese. Hanno ...

Parma 360 Festival della Creatività : da ponte Nord al Museo cinese nel segno di Leonardo : Prende il via sotto il segno di Leonardo, nell'anno che ne ricorda i 500 anni dalla scomparsa, la quarta edizione di Parma 360 Festival della Creatività contemporanea, evento dedicato alle espressioni ...

"Riconoscere i ragni della fascia collinare" con il Museo di storia naturale : GROSSETO " È dedicata ai ragni la nuova giornata di Citizen science, la scienza partecipata dai cittadini, organizzata dal Museo di storia naturale della Maremma. L'appuntamento è per sabato 30 marzo a partire dalle 10 nella sala conferenze della struttura museale di ...

Ora della Terra a Chiet iil WWF al Museo universitario per un incontro su illuminazione e salute : Chieti - Sabato 30 marzo torna l’Ora della Terra (Earth Hour), la grande mobilitazione globale del WWF che, partendo dal gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora, unisce cittadini, istituzioni e imprese in una comune volontà di dare al mondo un futuro sostenibile e vincere la sfida dei cambiamenti climatici. Il WWF Chieti-Pescara ha organizzato un incontro, presso l’Auditorium del Museo universitario di Chieti, con inizio alle 17:45. ...

Corri al Museo! L'attività motoria diventa parte integrante dell'esperienza di visita museale : ... al delegato provinciale CONI Puglia Domenico Di Molfetta, e alla Direttrice del Polo Biblio-museale di Foggia Gabriella Berardi, daranno avvio alle attività di Corri al Museo! Fare Scienza con lo ...

Erdogan alla vigilia del voto : "Santa Sofia non sarà più un Museo - torna a essere una moschea" : "Santa Sofia non sarà più un museo. Il suo status cambierà. La chiameremo moschea". Lo ha detto il presidente Recep Tayyip Erdogan, a tre giorni dalle elezioni amministrative in tutta la Turchia. "Chi resta in silenzio quando la moschea di al-Aqsa (a Gerusalemme) viene attaccata, calpestata, le sue finestre vengono rotte, non può dirci cosa fare con lo status di Santa Sofia", ha aggiunto in un'intervista tv.Santa ...

Il Museo del Prado - La corte delle meraviglie - il trailer del film [HD] : Il Museo del Prado - La corte delle meraviglie, il trailer del film [HD]. Viaggio cinematografico in una delle gallerie d'arte più stupefacenti del mondo. Dal 15 al 17aprile al cinema.

EcoMuseo del Freidano - nuovi progetti : ANSA, - TORINO, 26 MAR - E' stata inaugurata, nella sede dell'Ecomuseo del Freidano di Settimo Torinese, l'installazione multimediale interattiva Macchingegno. Lavoro, scienza e energia tra il XVI e il XIX secolo e il video introduttivo 'Patrimonio culturale, ingegno e tecnologia: dall'energia muscolare all'energia atomica verso l'energia pulita e rinnovabile', ...

Milano. I Tesori della Ca' Granda : apre il Museo con l'arte custodita al Policlinico di Milano - FOTO : E ancora, l'arte si alterna alla scienza con l'esposizione dei ritratti dei medici dell'Ospedale Maggiore e le collezioni sanitarie: una raccolta di strumenti medici dall'800 in poi che hanno fatto ...

Primavera scientifica al Museo del Balì : ...30 alle 19:30 non stop COSA FARE GiocoScienza: giochi scientifici a squadre per grandi e piccini, durata 30 minuti, Orari: 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 Science-Show: spettacoli di ...

Milano. Al Museo del Novecento la mostra dedicata a Marinella Pirelli : E’ aperta al pubblico, nelle sale espositive del Museo del Novecento affacciate su piazzetta Reale, la monografica dedicata a Marinella

Toscana - in Maremma apre ‘Mubia’ : il geoMuseo delle Biancane : Sabato 30 marzo, alle ore 15.30, aprira’ i battenti ‘Mubia’, geomuseo delle Biancane, nel comune di Monterotondo Marittimo (Grosseto). Alla festa d’inaugurazione interverra’ Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana. Oltre alla struttura museale, sara’ possibile visitare il Parco nazionale delle Biancane. Al mattino, al teatro comunale, si terra’ un incontro pubblico nel corso del quale il progetto ...