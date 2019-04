Il Commissario Montalbano | 10 puntate in replica su Rai 1 dal 1° Aprile 2019

Programmi TV di stasera - lunedì 1 aprile 2019. Su Rai1 torna «Il Commissario Montalbano» con «La giostra degli scambi» : Luca Zingaretti è Il Commissario Montalbano Rai1, ore 21.25: Il Commissario Montalbano – La giostra degli scambi – Replica Film tv di Alberto Sironi del 2017, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta. Prodotto in Italia. Trama: Un negozio di elettronica è stato bruciato, un incendio chiaramente doloso. Ma non si tratta solo di questo: Marcello Di Carlo, il proprietario del negozio, è scomparso, di lui non c’è più alcuna ...

Il Commissario Montalbano - replica lunedì 1 aprile e mercoledì 3 : 10 episodi fino a maggio : Soddisfatta come sempre del recente successo riscosso settimane fa e in attesa dell'inizio delle riprese dei nuovi episodi, la Rai ha deciso di riproporre Il commissario Montalbano replicando dieci episodi a partire dal 1° aprile. Questa settimana sono previsti, eccezionalmente, due appuntamenti: lunedì 1 andrà in onda 'La giostra degli scambi' e mercoledì 3 'Un covo di vipere'. Dalla settimana successiva, la programmazione prevede un episodio a ...

Il Commissario Montalbano sfida Star Wars in tv : la Rai propone un nuovo ciclo di repliche dal 1° aprile : Per vincere la sfida auditel, Il Commissario Montalbano potrebbe addirittura scontrarsi con Star Wars. Dal 1° aprile, la Rai schiera l'inossidabile personaggio interpretato da Luca Zingaretti per vincere la gara di ascolti con le reti Mediaset. Come di consueto, al termine della stagione televisiva, ogni lunedì inizierà un nuovo ciclo di repliche della fiction tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. Per l'azienda di Viale Mazzini non si ...

Guerre stellari al Commissario Montalbano : “Catarella sento una perturbazione nella Forza” potrebbe dire il Commissario Montalbano scosso da un improvviso bridivo mentre si trova al Commissariato di polizia di Vigata. Il motivo? Lunedì 1 aprile si verificherà a livello di palinsesto uno scontro epico che neppure George Lucas avrebbe potuto immaginare: da una parte – su Rai1 – le repliche delle indagini del personaggio ideato da Andrea Camilleri, dall’altra ...

Il Commissario Montalbano 2019 : cast - trama ed episodi. Streaming tv-replica : Il Commissario Montalbano 2019: cast, trama ed episodi. Streaming tv-replica Anticipazioni e trama Il Commissario Montalbano 2019 L’11 febbraio 2019 la messa in onda delle nuove puntate de Il Commissario Montalbano, nato dalla penna e dalla mente di Andrea Camilleri (dopo i successi ripetuti anche nella scorsa stagione tv). Dal canto suo, Luca Zingaretti, a vent’anni esatti dalla prima trasposizione cinematografica dei ...

Nuovi set del Commissario Montalbano a Modica : Il Commissario Montalbano a breve torna in Provincia di Ragusa per registrare i Nuovi episodi che andranno in tv nel 2020. Modica tra i Comuni scelti

Il cast completo di Ballando con le Stelle 2019 : da Angelo Russo del Commissario Montalbano a Suor Cristina e Manuela Arcuri : La primavera sta arrivando e con essa anche il cast completo di Ballando con le Stelle 2019 che prenderà il via nelle prossime settimane e che si scontrerà con il serale di Amici 2019. Questa volta Milly Carlucci ci è andata giù pesante chiamando a sé un nutrito gruppo di artisti pronti a mettersi in gioco a cominciare da Suor Cristina, idolo delle folle e forse impossibilitata a ballare con un uomo. Mentre questo nodo rimane da sciogliere, ...

I luoghi del Commissario Montalbano sbarrati da un muro : I luoghi di Montalbano sbarrati da un muro. Campo: “Assurdo, il Comune di Santa Croce Camerina lo rimuova. È costruito in parte sul demanio marittimo

Il Commissario Montalbano : tre nuovi film in cantiere per il 2020 : Il Commissario Montalbano - Luca Zingaretti Il Commissario Montalbano si fa in tre. Festeggiati i primi vent’anni televisivi della serie e ‘incassati’ gli ottimi ascolti dei due nuovi film, Palomar ha rilanciato, mettendo in produzione non altri due titoli, come di consueto, ma ben tre, che arriveranno su Rai 1 il prossimo anno. Il Commissario Montalbano: ecco i tre film del 2020 Lo schema produttivo resta lo stesso, così come ...