laragnatelanews

(Di lunedì 1 aprile 2019)è da sempre un Brand specializzato nel creare prodotti adatti ai motociclisti/scooteristi, per le varie esigenze di stagione, per la pioggia, per il vento, per il freddo. Negli anni questa capacità è diventata sempre più elegante. Qualità e Stile si sono coniugate in una serie di prodotti, eleganti ma pur sempre funzionali.è diventato, al pari di tanti altri marchi, e forse con con un occhio più attento alle esigenze dei giovani, un vero riferimento del settore. Oggi, proprio in coincidenza dell’arrivo della primavera, quando gli scooter o le moto vengono tirate fuori dai box, ripulite e pronte a “scorazzare” per le strade, vie, per i viaggi medi o lunghi,presenta una serie di, studiati per tutte le esigenze., “stilosi” e. Sicuramente più adatti al mondo degli scooter e della città, ...

MaurizioMurgia : I nuovi caschi Tucano Urbano 2019, belli e sicuri - MaurizioMurgia : I nuovi caschi Tucano Urbano 2019, belli e sicuri - La Ragnatela News - MaurizioMurgia : Tucano Urbano è da sempre un Brand specializzato nel creare prodotti adatti ai motociclisti/scooteristi, per le var… -