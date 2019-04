I leghisti accusano il premier | “Conte è l’avvocato del M5S” 

lastampa

(Di lunedì 1 aprile 2019) «Conte non è piùdegli italiani, semmai èdei 5 stelle in difficoltà. Se non recupera un minimo di equilibrio è difficile andare avanti», ragiona una qualificata leghista. Tra i parlamentari, e soprattutto nella squadra di governo del Carroccio, l’«insofferenza» verso ilha superato il livello di guardia. Lo scontro di...

