Governo | Lega e M5S divisi su tagli alle tasse e opere pubbliche da sbloccare

Confindustria e le perplessità sul Governo Lega-M5S : 'Se ci sono divergenze strutturali meglio il voto' : ... 'divergenze, serve compattezza' Il dialogo tra Confindustria e il governo è forte: 'Abbiamo fatto le nostre proposte sulla crescita con un obiettivo chiaro: definire gli impatti sull'economia reale. ...

Coppie in attesa per anni! Adozioni - scontro nel Governo - la Lega vuole velocizzarle : Domani la Lega depositerà una pdl per istituire la Commissione parlamentare di inchiesta sul business delle case famiglia e per velocizzare Adozioni nazionali e internazionali. I capigruppo Lega di Senato e Camera Romeo e Molinari: "Occorre fare chiarezza da una parte e, dall'altra, velocizzare le Adozioni".

M5s-Lega - il Governo ostenta serenità Salvini e Conte su Fb sorridenti in Toscana : Le divergenze registrate nella maggioranza su diversi fronti – tra gli ultimi il Congresso della famiglia a Verona e le adozioni internazionali – attirano critiche sul governo: “Se le divergenze nel governo sono strutturali, il voto non andrebbe escluso”, ha detto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia a “In mezz’ora” su Raitre. Così l’esecutivo prova a mostrarsi coeso. “Pomeriggio di ...

Governo - Spadafora : 'Se cade è colpa di Salvini. Lega molto a destra - fa paura al Paese. Su adozioni? Guerra di coerenza' : Del quale, spiega ancora, 'mi preoccupa il clima di odio verso chi non la pensa in quel modo, come se fossero fuori dal mondo, invece fuori dal mondo sono loro'. Coloro che hanno dato vita a un forum ...

Governo - Spadafora : “Se cade è colpa di Salvini. Lega molto a destra - fa paura al Paese. Su adozioni? Guerra di coerenza” : “Se la Lega si attiene al contratto di Governo, bene. Se dovesse decidere altro, sarà una responsabilità della Lega far cadere il Governo”. Il giorno dopo le accuse della Lega sulle presunte lentezze nelle procedure per le adozioni cui ha replicato punto per punto Palazzo Chigi, Vincenzo Spadafora non molla. “Quando si è politicamente più forti, come in questo momento sembra essere la Lega, si ha una responsabilità maggiore nel ...

Mozione Lega-M5S : Governo definisca proprietà riserve auree : Roma, 30 mar., askanews, - Il governo dovrà "adottare le opportune iniziative al fine di definire l'assetto della proprietà delle riserve auree detenute dalla Banca d'Italia nel rispetto della ...

Bankitalia - mozione Lega-M5s : Governo si attivi su riserve auree : Pubblicata il 28 marzo, la proposta, in premessa, sottolinea anche che "la Banca d'Italia è il quarto detentore di riserve auree al mondo, dopo la Federal Reserve statunitense, la Bundesbank tedesca ...

Mozione Lega-M5S in Parlamento - Governo intervenga sull'oro di Bankitalia : Nonostante la risposta scritta di Mario Draghi, malgrado le dichiarazioni di Ignazio Visco, il caso dell'oro di Banca d'Italia finisce in Parlamento. Con tre mozioni che saranno messe ai voti mercoledìLa prima è congiunta, Lega-M5S. "Definire l'assetto della proprietà delle riserve auree detenute dalla Banca d'Italia nel rispetto della normativa europea" e "acquisire le notizie" su quelle detenute all'estero e sulle ...

Fi a Congresso - Carfagna sfida la Lega 'Governo sovranista non ha spazio. Fallito il tentativo di svuotarci' : Cronaca Il centrodestra ha scelto Cirio, sarà lui a sfidare Chiamparino per la Regione di MARIACHIARA GIACOSA

Luigi Di Maio - il fedelissimo Spadafora seppellisce il suo Governo : "Mai più alleati con la Lega" : La spaccatura tra Lega e M5s sul Congresso delle famiglie è solo l'ultimo capitolo di una guerra intestina che va avanti da quando è nato il governo Conte. Che i due partiti avessero punti di vista diversi su quasi tutto, era ben chiaro sin da prima delle ultime politiche, posizioni che non sono gra

Governo - Scotti : "5 Stelle in mezzo al guado - la Lega sa quello che vuole" : Pensa al Pd e al centrosinistra? "No, l'alternativa non può essere il ritorno al mondo preesistente. La sinistra ha acceduto a un'idea di liberismo e di efficientismo capitalistico. E il Pd di ...

Ue - Salvini : "La Lega e il Governo non vogliono uscire da Europa" : 'Non c'è nella mente mia della Lega e del Governo l'idea di uscire dall'Europa, ma quella di cambiare le regole europee'. Queste le parole del ministro dell'Interno Matteo Salvini, in conferenza ...