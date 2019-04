Golf | PGA Tour 2019 | Graeme McDowell torna al successo! Il nordirlandese si aggiudica il

oasport

(Di lunedì 1 aprile 2019) Si è concluso nella notte italiana il Corales Puntacana Resort&Club Championship, torneo del PGAche si è svolto in contemporanea con il WGC-Dell Technologies Match Play presso il CoralesClub di Punta Cana (Repubblica Domenicana). Per la quarta volta consecutiva sul massimo circuitoistico americano il successo è andato ad un giocatore europeo, in questo caso ilcon lo score di -18. Il vincitore dello US Open 2010 èto alla vittoria dopo oltre tre anni (OHL Classic at Mayakoba nel novembre 2015) conquistando la terza affermazione in carriera sul PGAe conservando la testa della classifica dopo la giornata di ieri grazie ad un -3 nel quarto giro.Il 39enne nato a Portrush ha preceduto di un solo colpo il canadese Mackenzie Hughes e lo statunitense Chris Stroud, quest’ultimo protagonista di un drammatico finale con ...

