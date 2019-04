"Difenderemo Dio - patria e famiglia". Giorgia Meloni chiede il modello Orban e risponde alle accuse personali : "Difenderemo Dio, patria e famiglia" dice Giorgia Meloni dal palco di Verona. Ma la sua giornata è stata impegnata anche da un bilaterale, sempre a Verona con il ministro per gli Affari della Famiglia e della Gioventù dell'Ungheria, Katalin Novak. Al centro del colloquio le misure del governo Orban su famiglia e natalità e le proposte di Fratelli d'Italia per invertire il trend demografico in Italia e in Europa, tra cui la ...

Giorgia Meloni - la scoperta di Storace nel campo rom : roba da matti - perché ringraziano il governo : Nei campi rom c'è chi festeggia in attesa di poter intascare il Reddito di cittadinanza per il quale ovviamente ringraziano il governo. L'ex ministro Francesco Storace è andato a indagare all'interno di uno dei tanti campi rom della capitale e ha scoperto che c'è già chi non vede l'ora di incassare.

Che tempo che fa - Giorgia Meloni distrugge Fabio Fazio nel programma di Del Debbio : ira mai vista prima : 'Mi vergogno che un conduttore della TV di stato italiana pieghi la testa davanti a Macron senza fargli domande su neocolonialismo e FrancoCfa. La soluzione non è spostare l'Africa in Europa, ma ...

Giorgia MELONI/ Video - 'Famiglia naturale sotto attacco - aborto? Vi spiego…' : GIORGIA MELONI è stata ospite ieri sera negli studi di Pomeriggio 5, su Canale 5. Tanti gli argomenti trattatati dalla leader di Fratelli d'Italia

Giorgia Meloni : figlia - marito e carriera. Chi è la politica : Giorgia Meloni: figlia, marito e carriera. Chi è la politica Carriera politica e vita privata Giorgia Meloni Giorgia Meloni è nata a Roma, il 15 gennaio del 1977. Fortemente legata a Roma (infatti è una grande tifosa della squadra giallorossa), ha tentato di candidarsi a sindaco. Ma è anche una donna profondamente legata alle tematiche che coinvolgono la sfera familiare (infatti questo particolare interesse confluirà nel provvedimento di ...

Giorgia Meloni/ 'Sì alla castrazione chimica - domani sarò al Congresso famiglie' : Giorgia Meloni ospite questo pomeriggio di Canale 5, ha toccato vari temi come il Congresso delle famiglie e le pene nei confronti degli stupratori

Quanto guadagna Giorgia Meloni : stipendio e dichiarazione dei redditi : Quanto guadagna Giorgia Meloni: stipendio e dichiarazione dei redditi stipendio Giorgia Meloni e reddito Uno dei tre leader di spicco della coalizione di centrodestra, un politico di comprovata esperienza, nonostante abbia da poco compiuto 42 anni; Giorgia Meloni è in parlamento dal 2006 – entrò nella fila dell’allora Alleanza Nazionale – e da allora non è mai più uscita; quella in corso è la quarta legislatura per lei. Tra il 2008 e ...

Mariastella Gelmini - ipotesi da incubo su Matteo Salvini : governo con Giorgia Meloni? No - ombra grillina : L'indiscrezione politica è nota. Si parla del piano, o presunto tale, di Matteo Salvini. Un piano che prevede un governo di Lega e Fratelli d'Italia. Salvini e Giorgia Meloni, dunque. Ovviamente solo dopo essere passati alle urne, dove per essere certi di poter "comandare" in due è necessario raccog

Sondaggio PiazzaPulita - Matteo Salvini e Giorgia Meloni al governo insieme? Le cifre-terremoto : Le voci corrono. E riferiscono della "pazza idea" di Matteo Salvini e Giorgia Meloni: governare insieme. Soltanto loro due. Ovviamente dopo un voto alle politiche, quando e se arriverà. Stando alle analisi relative alla distribuzione dei seggi, per essere certi di farcela, è necessario ottenere il 4

Matteo Salvini - il retroscena : patto con Giorgia Meloni dopo le europee per far fuori Silvio Berlusconi : A segnare la svolta saranno le elezioni europee. Il voto di maggio detterà i nuovi equilibri tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio ma darà anche un'idea più generale del panorama politico italiano. Per questa ragione il leader della Lega tiene l'asticella altissima perché si sta giocando la partita più

Dritto e Rovescio : tra gli ospiti della quarta puntata Giorgia Meloni : La leader di Fratelli D'Italia dirà la sua sul degrado di Roma e della cittadinanza ottenuta da Ramy.

Giorgia Meloni querela Carlo Calenda : 'Io cozza o cesso - ma adesso...' : Quando è troppo, è troppo. Si parla dell' orrore di Carlo Calenda contro Giorgia Meloni , insultata qualche giorno fa come la 'versione burina del KKK', una che 'si è bevuta il cervello'. La leader di ...

Giorgia Meloni querela Carlo Calenda : "Io cozza o cesso - ma adesso..." : Quando è troppo, è troppo. Si parla dell'orrore di Carlo Calenda contro Giorgia Meloni, insultata qualche giorno fa come la "versione burina del KKK", una che "si è bevuta il cervello". La leader di Fratelli d'Italia, ospite del talk-show sul Nove Accordi e Disaccordi, spiega: "Mi sono stufata perch

