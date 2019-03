Ginnastica | Vanessa Ferrari si ferma | “Mi opero di nuovo per dare il massimo” La

Ginnastica - Vanessa Ferrari a Che Tempo Che Fa. Stasera in diretta tv su Rai Uno : programma e orario d’inizio : Questa sera Vanessa Ferrari sarà ospite a Che Tempo Che Fa, la celebre trasmissione televisiva che occupa il palinsesto di Rai Uno alla domenica sera. La Leonessa entrerà in studio attorno alle ore 21.30 e sarà intervistata da Fabio Fazio dopo gli eccellenti risultati raccolti nelle ultime settimane: vittoria a Melbourne, secondo posto a Baku e a Doha in Coppa del Mondo. La bresciana è in corsa per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ...

Ginnastica - Vanessa Ferrari e Lara Mori : corsa lanciata verso le Olimpiadi 2020. L’Italia brilla in Coppa del Mondo - passi verso Tokyo : La prima parte della Coppa del Mondo 2018-2020 di Ginnastica artistica (sì, il massimo circuito itinerante riservato alle singole specialità è formalmente spalmato su ben tre stagioni…) si è conclusa con la tappa di Doha: siamo arrivati a metà del cammino, si sono disputate le prime quattro gare delle otto in programma. Il bilancio, dopo aver disputato tre eventi in un mese (calendario eccessivamente compresso), è molto soddisfacente in ...

Ginnastica artistica - Classifica Coppa del Mondo : Vanessa Ferrari perde il primo posto - Lara Mori terza. Azzurre in corsa per le Olimpiadi : Vanessa Ferrari ha perso la leadership della Classifica di Coppa del Mondo al corpo libero dopo la gara odierna a Doha. L’azzurra ha conquistato un buonissimo terzo posto in Qatar ma è scivolata al secondo posto nella generale a sei punti di distacco dalla statunitense Jade Carey che è balzata al comando grazie al trionfo ottenuto all’Aspire Dome. La 28enne conserva due lunghezze di vantaggio su Lara Mori, seconda in Medio Oriente e ...

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo : Italia magistrale a Doha - Vanessa Ferrari e Lara Mori sul podio! Ruggito azzurro al corpo libero : Vanessa Ferrari e Lara Mori continuano a incantare in Coppa del Mondo e a Doha festeggiano un doppio podio stellare, proprio come era successo sei giorni fa a Baku. Le due azzurre non hanno deluso le aspettative nella capitale del Qatar e festeggiano al termine di una gara tesissima e molto equilibrata in cui era davvero molto difficile ottenere il risultato di rilievo. La toscana conquista un secondo posto di lusso (13.433, 5.6) e precede la ...

LIVE Ginnastica artistica - Coppa del Mondo Doha 2019 in DIRETTA : Vanessa Ferrari e Lara Mori all’assalto del podio al corpo libero : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, quarta tappa a Doha (Qatar). Seconda giornata di finali di specialità e l’Italia vuole essere assoluta protagonista con Vanessa Ferrari e Lara Mori che saranno impegnate al corpo libero: le due azzurre, dopo il doppio podio di Baku, vanno a caccia di una nuova magia e hanno tutte le carte in regola per puntare alle medaglie. Le due azzurre, reduci dalla ...

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo Doha oggi (23 marzo) : programma - orari - tv e streaming. Vanessa Ferrari e Lara Mori in gara : oggi sabato 23 marzo si conclude la quarta tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, secondo giornata di finali di specialità all’Aspire Dome di Doha (Qatar). L’Italia vuole essere grande protagonista con Vanessa Ferrari e Lara Mori che saranno impegnate al corpo libero, le due azzurre sono in piena lotta per il podio e vogliono raccogliere punti pesanti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: la bresciana e la ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : Vanessa Ferrari e Lara Mori - serve una nuova magia a Doha. Sfida totale per il podio : Vanessa Ferrari e Lara Mori ci riprovano, dopo il doppio podio conquistato a Baku le due azzurre andranno a caccia di una nuova magia al corpo libero. Appuntamento per sabato 23 marzo (ore 15.55) con la quarta tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, a Doha (Qatar) verranno messi in palio punti pesanti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e le nostre portacolori vogliono essere assolute protagoniste come sono riuscite a ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : Vanessa Ferrari e Lara Mori non sbagliano - finale al corpo libero! Bis azzurro a Doha : Vanessa Ferrari e Lara Mori non si schiodano più dalle migliori otto in Coppa del Mondo e conquistano l’accesso alla finale al corpo libero in occasione della quarta tappa che si sta disputando a Doha (Qatar): le due azzurre torneranno in pedana sabato pomeriggio per puntare al podio e per conquistare il maggior numero possibile di punti in ottica qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La qualifica delle azzurre non è stata ...

VIDEO Ginnastica - nuova diagonale per Vanessa Ferrari in vista della Coppa del Mondo. Lara Mori : “Carica per la sfida” : Oggi si è svolta la prova podio della tappa di Coppa del Mondo di Ginnastica artistica che andrà in scena a Doha (Qatar) dal 20 al 23 marzo. Si torna a gareggiare nel palazzetto che ha ospitato l’ultima rassegna iridata e verranno messi in palio punti pesanti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, l’Italia punta a essere grande protagonista soprattutto con Vanessa Ferrari e Lara Mori. La leonessa bresciana ha provato una ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : Vanessa Ferrari e Lara Mori a caccia del podio a Doha - Marco Lodadio ci riprova : Ultimo appuntamento prima di una lunga pausa, la Coppa del Mondo di Ginnastica artistica è pronta per fare tappa a Doha (Qatar) dal 20 al 23 marzo: il circuito itinerante riservato alle singole specialità andrà in scena nello stesso palazzetto che ha ospitato gli ultimi Mondiali e si preannuncia grande spettacolo per questo appuntamento che mette in palio punti pesanti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia è reduce ...

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo Doha 2019 : programma - orari - tv e streaming. Torna Vanessa Ferrari : come vedere le gare : La Coppa del Mondo di Ginnastica artistica non conosce soste e vola a Doha (Qatar) dove andrà in scena la quarta tappa dal 20 al 23 marzo. Il massimo circuito itinerante riservato alle singole specialità mette in palio punti pesanti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, si gareggerà nel palazzetto che ha ospitato l’ultima rassegna iridata e si concluderà la prima parte della manifestazione (si tornerà poi a gareggiare in ...

Ginnastica - Vanessa Ferrari : “Meglio del previsto - ancora sul podio. Possibile una nuova operazione chirurgica” : Vanessa Ferrari non ha avuto nemmeno troppo tempo per festeggiare il terzo posto conquistato al corpo libero in Coppa del Mondo che ha dovuto subito fare le valigie per trasferirsi da Baku a Doha. Nella capitale del Qatar, da mercoledì 20 a sabato 23 marzo, si disputerà la quarta tappa del circuito itinerante riservato alle singole specialità e la bresciana vorrà essere assoluta protagonista per collezionare altri punti importanti per la ...

Ginnastica - Coppa del Mondo. Vanessa Ferrari : “Punti importanti per le Olimpiadi”. Mori : “Dimostrato il mio valore” : Lara Mori e Vanessa Ferrari hanno regalato grandi emozioni a Baku e sono salite sul podio al corpo libero in occasione della tappa di Coppa del Mondo: secondo posto per la toscana, terza piazza per la bresciana e festa grande alle spalle della statunitense Jade Carey. Le azzurre hanno poi raccontato le proprie sensazioni al termine della gara disputata in Azerbaijan, evento fondamentale visto che metteva in palio punti per la qualificazione alle ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : Vanessa Ferrari contro la febbre e il dolore - terzo posto da brividi e mirino sulle Olimpiadi : Un terzo posto strappato con le unghie e con i denti, nonostante un persistente dolore al tendine d’Achille e qualche linea di febbre che l’ha debilitata negli ultimi giorni. Vanessa Ferrari conquista un podio pesantissimo in Coppa del Mondo e si conferma ancora ai vertici internazionali all’amato corpo libero, la bresciana ha lottato contro tutto e non ha deluso le aspettative della vigilia ribadendo la sua infinita classe ...