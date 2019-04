Giappone, nome nuova era sarà 'Reiwa'

' è il nuovostabilito dal governo per laera del, che avrà inizio ufficialmente il primo maggio quando il principe della corona Naruhito ascenderà al trono per succedere al padre, l'attuale imperatore 85enne akihito. La scelta è stata comunicata in diretta televisiva dal capo di gabinetto Yoshihide Suga e sugli schermi dei principali luoghi ricreativi, in un clima di giubilo a lungo anticipato.(Di lunedì 1 aprile 2019)