Giallo dei Murazzi | la svolta Quello in riva al Po l' ho ucciso io Giovane

Roma-Napoli 1-4 - Giallorossi sconfitti tra fischi dei tifosi : Il Napoli espugna l'Olimpico con un secco 1-4 e affonda una Roma apparsa frastornata e quasi sempre in balia degli ospiti. I giallorossi falliscono cosi' l'occasione di riportarsi sotto il Milan sconfitto ieri dalla Sampdoria e riavvicinare la quarta posizione in classifica con la zona Champions. Fortemente motivato il Napoli che, anche se staccato di 18 lunghezze dalla capolista Juve, ha giocato per l'orgoglio e per non lasciare nulla di ...

Festival letterario 'Treviso Giallo' il 12 - 13 - 14 aprile. Treviso rende omaggio al genere noir in occasione dei 90 anni dalla sua nascita : «Così - ha affermato Pierluigi Granata, del Comitato scientifico del Festival Treviso Giallo -, si è creato un ponte ideale tra mondo accademico e questo genere letterario. Inoltre, come già accade ...

Bologna - il Giallo dei fratellini precipitati : trovati ad una distanza anomala : I corpi senza vita di David e Benjamin - i due fratellini di 14 e 11 anni precipitati sabato scorso dal terrazzo della loro abitazione di Bologna - sarebbero stati ritrovati in una "posizione anomala": 6-7 metri oltre il balcone del loro appartamento. Gli inquirenti, propensi al momento per la caduta accidentale, sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia e, in Procura, è stato aperto un fascicolo senza indagati. Il ...

Asse Roma-Atalanta : calciatori e Gasperini - tutti i dettagli sulle mosse dei Giallorossi : E’ una stagione deludente per la Roma, l’obiettivo dei giallorossi è quello di conquistare la qualificazione in Champions League ma le ultime prestazioni non sono di certo incoraggianti, eliminazione pesante in Europa contro il Porto che ha portato all’esonero di Eusebio Di Francesco. Al suo posto è arrivato Claudio Ranieri, una conferma dell’allenatore per la prossima stagione sembra al momento da escludere con ...

Berlusconi : «Mai conosciuto Imane Fadil». Il Giallo dei metalli pesanti nel sangue Gli ultimi giorni|Video : Così l’ex premier commenta la scomparsa della testimone chiave del processo Ruby. I sintomi per i pm sono «compatibili con un avvelenamento». L’Istituto Maugeri: «Non identificata radioattività nel sangue»

Isola dei Famosi - Yuri Rambaldi e il Giallo degli anabolizzanti : Inaspettata rivelazione di un ex naufrago a "Pomeriggio Cinque". Non solo canne all'Isola dei Famosi, da oggi anche anabolizzanti. L'ex Isolano Yuri Rambaldi, ospite di Barbara d'Urso, non brilla per ...

Gli F35 e il "Giallo" dei 389 milioni non pagati : Il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare ha confermato che l'Italia deve ancora saldare il pagamento di alcuni...

'Giallo' dei gioielli di Portofino - condannati Raggio e il maggiordomo : Genova - Sembravano due storie alternative, due versioni inconciliabili. La prima, raccontata da Tommaso Mambretti, facoltoso proprietario di una villa di Portofino , era la cronaca di un maggiordomo cingalese che fugge con il tesoro del padrone, un milione e mezzo di euro. Anzi, con un misterioso sacco di gioielli dall'incerta provenienza: li aveva portati in quel luogo ...

Giallo dei fratelli trovati morti a Padova : spunta una scritta col sangue sul muro della villa : Emergono particolari macabri sulla morte di Donatella e Piermatteo Rigon, i due fratelli trovati cadavere nella loro villa di via Faggin 50 a Padova: non solo i due hanno lottato tra di loro, fino a uccidersi a vicenda, lasciando segni di mattanza in tutta la casa, ma è stata ritrovata sul muro una scritta realizzata col sangue con il quale forse uno dei due voleva lanciare un messaggio.Continua a leggere

Porto-Roma - Pallotta furente dopo l'eliminazione dei Giallorossi : 'stufo di questa merda' : Il Presidente della Roma twitta al veleno dopo l'eliminazione dei giallorossi agli ottavi di Champions League: le parole di James Pallotta dopo un match contraddistinto dalle polemiche arbitrali, ...

Porto-Roma - Pallotta furente dopo l’eliminazione dei Giallorossi : “stufo di questa merda” : Il Presidente della Roma twitta al veleno dopo l’eliminazione dei giallorossi agli ottavi di Champions League: le parole di James Pallotta dopo un match contraddistinto dalle polemiche arbitrali, James Pallotta ha voluto dire la sua sulla gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League disputata ieri sera tra Roma e Porto. Il club portoghese ha eliminato dal torneo europeo la squadra italiana, che però ha da rimproverare ...

Porto-Roma 3-1 : la Champions dei Giallorossi finisce tra delusione e rabbia. Giallorossi scippati dal Var : dal nostro inviato OPORTO Le lacrime di Florenzi, sul terreno di gioco dell'Estadio do Drago, dopo l'eliminazione: la Roma è fuori dalla Champions, arrendendosi alla fine del 2°...

Porto-Roma 3-1 : finisce la Champions dei Giallorossi. Var decisiva : Il Porto ha battuto la Roma 3-1 dopo i tempi supplementari nel ritorno degli ottavi di Champions. In virtù del risultato dell'andata (2-1 per la Roma), i lusitani sono promossi ai quarti....

Porto-Roma La diretta dalle 21 Giallorossi all'assalto dei quarti : Nella gara d'andata, . Al do Dragao, nel match di ritorno degli ottavi di Champions fra Porto e Roma, la squadra di Conceicao proverà a ribaltare il 2-1 subito all'Olimpico. I lusitani sperano di ...