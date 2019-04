Fino a che punto siamo disposti a spingerci per avere quello che desideriamo?

huffingtonpost

(Di lunedì 1 aprile 2019) Caustico e irriverente, ecco gli aggettivi che da qualche anno sono associati all'autore bolognese Alessandro Berselli, assieme a quelli di minimalista e iconoclasta (così l'ha battezzato Matteo Strukul). Non smentisce queste definizioni il suo ultimo lavoro, "La dottrina del male", da poco uscito per la romana casa editrice Elliot, con cui l'autore aveva già pubblicato due anni fa "Le siamesi".Narrato in prima persona dallo spin doctor Ivan Cataldo - magnate della comunicazione, carisma da vendere, successo invidiabile – questo noir-distopico, ambientato in un futuro attorno agli anni 20 del nuovo millennio, ne racconta la catabasi. Fin dall'incipit il lettore capisce che, per Cataldo, sarebbero presenti tutti i presupposti per essere felice: benessere, conferme, certezze, una bella famiglia composta da una moglie deliziosa, da una figlia adolescente che ...

