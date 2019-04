FINANZA Non solo Industria 4 0 | incentivi anche per banche e giornali

FINANZA sostenibile : l'Europa corregge il tiro. Non è ancora 'sociale' - ma è molto più green : Per favorire l'economia green. E ora le cattive: la Commissione pensa "solo" all'ambiente. Mancano le altre 2 gambe Paradossalmente, quindi, in base alla normativa europea potranno essere considerate ...

La Guardia di FINANZA - ha sequestrato 41.223 prodotti non sicuri : Nel corso di una vasta operazione, durante la quale sono stati controllati alcuni esercizi commerciali attivando numerosi interventi in Provincia di Messina , gli appartenenti alla Guardia di Finanza ...

Guardi di FINANZA : Intensificata l'attività a contrasto del commercio dei "falsi" e dei prodotti non sicuri : ... come il Carnevale o la festa di San Valentino, con l'intento di salvaguardare, da una parte, l'economia legale e gli imprenditori onesti e, dall'altra, di garantire la tutela della salute e la ...

FINANZA E POLITICA/ Il Governo non arriva al panettone - ecco gli indizi : Il Governo non sembra avanzare compatto verso il varo del Def e le stime sulla crescita del Pil continuano a essere tagliate

Sicurezza prodotti : FINANZA Ragusa sequestra 200 mila articoli non sicuri : Sicurezza prodotti: la Guardia di Finanza sequestra 200 mila articoli non sicuri.Continua l’azione dei finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa

LA FINANZA SCOPRE DENARO DI EROGAZIONI PUBBLICHE NON DOVUTE : PIANETAFOTO 24.05.11 TERNI GUARDIA DI FINANZA PERUGIA - È di oltre 600.000 euro il sequestro di beni e DENARO, eseguito dalla Guardia di FINANZA di Perugia nei confronti di un'associazione temporanea ...

FINANZA/ L'oro di Bankitalia e il "piano A" per non restare in balia dell'Ue : La proposta di legge di Giorgia Meloni , FdI, sulla nazionalizzazione di Bankitalia è una strada percorribile? Sì, ma il "piano A" dev'essere un altro