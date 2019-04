Filiera dell’olio extravergine di oliva | “Persi 100mila posti di lavoro”

meteoweb.eu

(Di lunedì 1 aprile 2019) “Sono stati persi centomiladi lavoro in Italia nelladicon un trend che rischia di diventare irreversibile se non si interviene con strumenti adeguati per affrontare l’emergenza e rilanciare il settore che lo scorso anno ha fatto registrare una delle peggiori annate di sempre con produzione di olio dia 185 mila tonnellate, più che dimezzata per il clima e la Xylella“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti presentata in occasione dell’incontro con il vicepremier e Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi di Maio sull’emergenza olivicola in Puglia, dove si produce più della metà dell’italiano. “E’ in crisi la più grande industria green del Sud. In Puglia – sottolinea la Coldiretti – si è verificato il crollo del 65% del raccolto che ha messo in ginocchio migliaia di ...

