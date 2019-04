F1 | Raikkonen soddisfatto del suo Gp del Bahrain | “la vettura mi ha dato sensazioni

sportfair

(Di lunedì 1 aprile 2019) Il pilota finlandese ha commentato il settimo posto ottenuto nel Gp del, esprimendo la propria soddisfazione per il comportamento dellaFelice eKimial termine del Gp del, chiuso dal finlandese al settimo posto.davvero positive per Iceman al volante dell’Alfa Romeo Racing, che appare sempre più solida con il passare delle gare.photo4/LapresseL’ex Ferrari ha dovuto fare i conti nel corso della seconda metà di gara con il fastidioso vento, che gli ha causato non pochi problemi. Nonostante questo,si è detto felice del risultato ottenuto: “è stata una bella gara, con delle belle battaglie. Verso metà gara abbiamo faticato un po’, sia per via del vento che per la tenuta delle gomme. Ma dopo il secondo pit stop lami hadavvero positive. Passo dopo passo cercheremo di ...

FormulaPassion : #F1 | Kimi #Raikkonen soddisfatto delle sue qualifiche nel deserto del #Bahrain -