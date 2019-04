F1 | Ferrari tra guai e dubbi Mondiale possibile | ma occorre ritrovare affidabilità

F1 - Gp del Bahrein : doppietta Mercedes. Terzo Leclerc - tradito dalla sua Ferrari : Lewis Hamilton conquista per la terza volta in carriera il Gp del Bahrain, secondo appuntamento stagionale della Formula Uno. Dopo una corsa piena di colpi di scena il britannico della Mercedes taglia per primo il traguardo davanti al compagno di scuderia Valtteri Bottas, terza la Ferrari di Charles Leclerc che dopo aver dominato gran parte della g...

La Ferrari tradisce Leclerc mentre è in testa : terzo Ancora doppietta Mercedes : Il monegasco alla seconda gara con le Rosse guida con autorità per 49 giri, poi cede la sua Rossa. A metà gara duello Lewis-Seb, il tedesco si gira, poco dopo gli esplode l’ala

Formula 1 – La sincerità di Wolff in Bahrain è spiazzante : “il ritorno delle Ferrari? Preferivo stravincere” : Le parole di Toto Wolff dopo le qualifiche del Gp del Bahrain che hanno visto le Ferrari dominare Un sabato scoppiettante sul circuito di Al Sakhir: Charles Leclerc ha conquistato la sua prima pole position, diventando il secondo poleman più giovane della storia dopo Sebastian Vettel. E’ proprio il tedesco della Ferrari a piazzarsi alle spalle del suo compagno di squadra, firmando così una prima fila tutta rossa in Bahrain, davanti ...

Bahrain : Ferrari non come a Barcellona - ma meglio che in Australia : Le prove libere del GP del Bahrain hanno visto la Ferrari seguire un programma leggermente diverso dal consueto. L’obiettivo primario del team era infatti verificare l’efficacia delle misure adottate sulle SF90 di Sebastian Vettel e Charles Leclerc dopo il Gran Premio d’Australia. Nei primi 90 minuti il team ha effettuato una serie di prove di […] L'articolo Bahrain: Ferrari non come a Barcellona, ma meglio che in Australia sembra essere ...

Formula 1 - Bottas non ha dubbi : “sarà una bella battaglia tra noi e la Ferrari - in qualifica ci divertiremo” : Il pilota finlandese ha confermato di aver dovuto far fronte ad alcuni problemi, risolvendoli nella seconda sessione di libere Le Ferrari si sono confermate le macchine più veloci anche nella seconda sessione di prove libere del Gp del Bahrain, secondo appuntamento stagionale della Formula Uno, che si correrà domenica sul circuito di Sakhir a Manama. Photo4/LaPresse Sebastian Vettel è stato il più veloce del pomeriggio col crono di ...

F1 Bahrain - è un'altra Ferrari : Vettel e Leclerc! Mercedes staccate : Finora è davvero tutta un'altra Ferrari. Dopo un deludente avvio di Mondiale in Australia, in Bahrain il Cavallino sta rispondendo alle critiche: miglior tempo di due rosse nelle libere 1 e miglior ...

F1 – Quando la velocità è questione di… peli : esilarante botta e risposta tra Mercedes e Ferrari [GALLERY] : Ferrari e Mercedes si punzecchiano ironicamente sui social: simpatico botta e risposta su Twitter tra i due team rivali E’ iniziato il secondo weekend di gara di F1: i piloti sono attualmente in pista per la seconda sessione di prove libere del Gp del Bahrain dopo aver incontrato ieri la stampa. Durante le chiacchierate con i giornalisti, qualcuno ha fatto notare a Vettel che col nuovo look assomiglia molto a Nigel Manssell e tra ...

F1 – Hamilton ha rallentato Vettel in Australia? La stoccata di Lewis al Ferrarista : “facile dare la colpa agli altri quando tutto va male” : Lewis Hamilton risponde alle accuse di Sebastian Vettel, il pilota della Ferrari aveva ipotizzato che il britannico l’avesse rallentato intenzionalmente durante il Gp d’Australia In vista del secondo appuntamento con il campionato mondiale di Formula Uno si scaldano gli animi. Prima di scendere in pista con le prove libere del Gp del Bahrain, Lewis Hamilton ci ha tenuto a rispondere alle accuse mosse da Sebastian Vettel dopo il ...

La Ferrari tra presente e futuro : dal Gp del Bahrein al test con Schumacher : Per ammissione di Vettel, il team campione del mondo 'è andato più forte di quanto ci aspettassimo'. Il problema grosso a Melbourne è stato l'assetto: sull'asfalto liscio di Barcellona la SF90 nei ...

Vettel ottimista : "In Bahrain sarà tutta un'altra Ferrari" : Sebastian Vettel spera nel riscatto Ferrari, ovviamente già a partire da questo GP del Bahrain. Il tedesco ha parlato alla vigilia delle prime libere del secondo appuntamento stagionale e confermato ...

F1 – La Ferrari dimentica l’Australia - ma Binotto rimane con i piedi per terra : “in Bahrain per verificare di aver capito le debolezze” : Mattia Binotto e le sensazioni con le quali il team Ferrari arriva in Bahrain per il secondo appuntamento della stagione 2019 di F1 Dopo una settimana di pausa la F1 torna protagonista e lo fa insieme alla MotoGp. Si prospetta dunque un weekend ricco di spettacolo ed emozioni per gli appassionati dei motori. Il mondo delle quattro ruote si sposta in Bahrain per la seconda gara stagionale, dopo la fantastica vittoria di Bottas in ...

