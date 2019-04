Efficienza energetica | è Made in Italy il sistema di accumulo organico per le

“La Casa del Sogno - dell’Ascolto e dell’Energia” : domani l’inaugurazione della mostra multimediale sull’Efficienza energetica : domani giovedì 28 marzo alle ore 11 a Palermo, presso il Teatro Garibaldi, sarà inaugurata “la Casa del Sogno, dell’Ascolto e dell’Energia”, una mostra multimediale sull’efficienza energetica realizzata nell’ambito del progetto KDZENERGY di ENEA e GSE per trasmettere ai futuri consumatori comportamenti virtuosi nel campo della sostenibilità ambientale e della transizione energetica verso un’economia carbon free. Interverranno il presidente ENEA ...

Efficienza energetica e cambiamenti climatici : oltre 2 milioni di euro per l’equity crowdfunding di Green Energy Storage : oltre 2 milioni di euro di adesioni da parte di investitori privati: si chiude con un grande successo la campagna di equity crowdfunding lanciata sulla piattaforma italiana Mamacrowd da Green Energy Storage (GES), la startup dell’Efficienza energetica nata nel 2016 che ha sviluppato un sistema di accumulo organico per le energie rinnovabili basato sul chinone, molecola che si estrae dai vegetali e dagli scarti del petrolio. Obiettivo di GES è ...

Energia : Albania - Bers lancia programma da 9 milioni di euro per Efficienza energetica : Tirana, 12 mar 18:15 -, Agenzia Nova, - La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, Bers, ha lanciato, oggi, a Tirana, il nuovo programma per il finanziamento dell'economia..., Alt,

Efficienza energetica e sostenibilità : premiati 4 comuni : TREVI - Si è svolta questa mattina a Trevi, a Villa Fabri, nel corso di un incontro organizzato in collaborazione con la Regione Umbria e aperto dall'assessore regionale all'Ambiente Fernanda Cecchini,...

Efficienza energetica e sostenibilità. premiati quattro comuni umbri : ... la cerimonia di premiazione di quattro comuni da parte del Gestore dei Servizi Energetici " GSE SpA " società del Ministero dell'Economia che in Italia promuove lo sviluppo sostenibile, incentivando ...

Efficienza energetica : Certosa di Pavia Comune green : Samso spa, Energy Service Company (Esco) realizzerà il piano di efficientamento energetico nel Comune di Certosa di Pavia. L’azienda si è aggiudicata il bando di 1,8 milioni di euro per la riqualificazione energetica di diversi edifici comunali: il Municipio, la sede della direzione e segreteria didattica, il nido d’infanzia, la scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo livello, oltre agli ambulatori medici. L’intervento verrà effettuato ...

Green Ncap - EuroNcap crea i test sull'Efficienza energetica delle auto : Non solo sicurezza : sempre più sensibile alle criticità che ruotano intorno al mondo del trasporto, EuroNcap ha deciso di dedicare qualche attenzione in più anche all'ambiente, affiancando ai suoi ormai noti crash test anche nuove prove basate sulla percentuale 'Green' ottenuta ...

Efficienza energetica - CDP e Snam insieme per promuovere iniziative in Italia : Cassa depositi e prestiti, CDP, e Snam hanno sottoscritto un accordo preliminare finalizzato a promuovere iniziative di Efficienza energetica e sostenibilità in Italia, in particolare sul patrimonio ...

Snam e Cdp per l'Efficienza energetica : ... Fabrizio Palermo: 'L'accordo sottoscritto rappresenta un passo importante nello sviluppo di una nuova operatività di Cdp a sostegno della transizione energetica e dell'economia circolare'. 'L'...

Efficienza energetica - linee guida Enea per diagnosi energetiche edifici pubblici : Enea ha messo a punto le linee guida per le diagnosi energetiche negli edifici pubblici, in particolare di scuole e uffici. Duplice l'obiettivo : facilitarne l'esecuzione e organizzare i risultati in ...