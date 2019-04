Decennale terremoto | il 6 aprile Lutto cittadino a L' Aquila

Decennale terremoto - "Fatti di Memoria" presidio permanente tra Passato - Presente e Futuro : L'Aquila - Un presidio in centro storico, Via Verdi, n. 6, organizzato da un gruppo di associazioni del territorio, che rimarrà aperto dal 30 marzo al 6 aprile per narrare dieci anni dal sisma “fatti alla mano”, per rinnovare l’appello a investire in prevenzione, per aver cura che la memoria preservi il Futuro. È anche e soprattutto una proposta per domani: un luogo aperto, accogliente e vivo per continuare a testimoniare, per ...

Decennale del terremoto - Una stele per i 4 giovani marsicani periti nel sisma : L'Aquila - Un simbolo, un’opera che li ricorderà per sempre, posizionata vicina al monumento realizzato per le vittime del terremoto del 1915, quello che rase al suolo Avezzano e colpì duramente l’intera Marsica. La presidenza del Consiglio del Comune di Avezzano, a guida di Iride Cosimati, in occasione del Decennale del terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009, ha organizzato lo svelamento di una stele che verrà posizionata ...

Decennale terremoto - 'Fatti di Memoria' presidio permanente tra Passato - Presente e Futuro : Abbiamo cominciato 10 anni fa e lottiamo ancora! I TERRITORI La richiesta di verità e giustizia per L'Aquila: dalla bufala del 'processo alla scienza' alla restituzione delle provvisionali, lo Stato ...

Decennale terremoto - "Fatti di Memoria" presidio permanente tra Passato - Presente e Futuro : L'Aquila - Un presidio in centro storico, Via Verdi, n. 6, organizzato da un gruppo di associazioni del territorio, che rimarrà aperto dal 30 marzo al 6 aprile per narrare dieci anni dal sisma “fatti alla mano”, per rinnovare l’appello a investire in prevenzione, per aver cura che la memoria preservi il Futuro. È anche e soprattutto una proposta per domani: un luogo aperto, accogliente e vivo per continuare a testimoniare, per ...

Decennale del terremoto - Una stele per i 4 giovani marsicani periti nel sisma : L'Aquila - Un simbolo, un’opera che li ricorderà per sempre, posizionata vicina al monumento realizzato per le vittime del terremoto del 1915, quello che rase al suolo Avezzano e colpì duramente l’intera Marsica. La presidenza del Consiglio del Comune di Avezzano, a guida di Iride Cosimati, in occasione del Decennale del terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009, ha organizzato lo svelamento di una stele che verrà posizionata ...

L'Aquila - Decennale terremoto : le iniziative delle associazioni cittadine : ...L'Aquila con i rappresentanti dei movimenti per la sicurezza nelle scuole e la partecipazione di Antonello Salvatori " Università delL'Aquila Auditorium GSSI ore 10.00 " Proiezione degli spettacoli: ...