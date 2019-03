Dalle stelle cadenti ad un eccezionale trio di pianeti | ecco gli eventi astronomici da

meteoweb.eu

(Di lunedì 1 aprile 2019) Il primo grande sciame meteorico dal mese di gennaio raggiungerà il suo picco ad aprile, aprendo la lista degliimperdibili del mese. Inoltre, 3si “riuniranno” nel cielo del mattino a metà aprile e uno di essi sarà un buon obiettivo per tutti coloro che sono in possesso di un telescopio.allora i 3 principalidel mese di aprile da segnare sul calendario di ogni appassionato.1. 31 marzo – 6 aprile: Settimana Internazionale del Cielo Buio La prima settimana di aprile sarà celebrata in tutto il mondo come la Settimana Internazionale del Cielo Buio (International Dark Sky Week, IDSW). “Creata nel 2003 dalla studentessa delle superiori Jennifer Barlow, la Settimana Internazionale del Cielo Buio è cresciuta fino a diventare un evento mondiale e una componente chiave del Mese Globale dell’Astronomia (GAM). Gli obiettivi della IDSW sono ...

redazioneiene : +++ GUAIDÓ: INTERVISTA ESCLUSIVA DI @GastonZama AL PRESIDENTE DEL VENEZUELA DOMANI A #LEIENE DALLE 21.10 SU ITALIA1… - ncorrasco : RT @BausciaCafe: Bm - Mercoledì Genova. Domenica Atalanta. Dalle stelle alle stalle il passo è fin troppo breve. - nicocariolo87 : RT @BausciaCafe: Bm - Mercoledì Genova. Domenica Atalanta. Dalle stelle alle stalle il passo è fin troppo breve. -