DALLA CINA Senza la guida del Vaticano l' Italia è destinata a finire

I vegani irrompono in un ristorante. Lo chef esce DALLA cucina con due anatre morte : “Sono buonissime” : I vegani del gruppo Direct Action Everywhere (DXE) si sono dati appuntamento in uno dei più noti ristoranti del Regno Unito con l’obiettivo di protestare contro il consumo del fois gras. Ma il blitz non è andato come previsto: lo chef Clément Leroy è infatti uscito dalla cucina tenendo in mano due anatre morte e rivolgendosi agli attivisti ha esclamato: “Sono buonissime”, aggiungendo poi che sono “un buon ...

Possibile riavvicinamento tra la Juve e Conte - un suo ritorno dipenderebbe DALLA Champions : La Juventus, nei prossimi mesi, si giocherà la possibilità di alzare al cielo due trofei. I bianconeri vogliono chiudere il discorso scudetto e soprattutto puntano a raggiungere la finale di Champions League. Solo quando la stagione sarà finita, la Juve farà il punto sul futuro e deciderà insieme a Massimiliano Allegri se continuare insieme oppure se le loro strade si divideranno. In caso di divorzio, i bianconeri dovranno cercare un altro ...

Luigi Di Maio - il pollo perfetto : DALLA CINA agli Stati Uniti - Renato Farina lo fa a pezzi : Luigino Di Maio è a New York e punta su Washington. È andato lì con il capo chino e il cappello da cow boy. Quando è arrivato in America, aveva ancora le guance insalivate dal bacione di Xi Jinping, il quale pare si sia commosso per la beata ignoranza di Gigino, che convinto dell' eleganza di un ges

Grande passo col 5G per Huawei Mate 30 : le ultime dichiarazioni ufficiali DALLA Cina : Mancano ancora alcuni mesi alla presentazione ufficiale del nuovo Huawei Mate 30, eppure in queste ore si parla già della sua possibile scheda tecnica. Dando continuità a quanto riportato nelle ultime ore, con un primo articolo a tema, oggi 29 marzo è necessario analizzare ulteriormente la situazione. Soprattutto per quanto concerne un probabile valore aggiunto che potrebbe cambiare le cose per il produttore cinese. Cerchiamo dunque di ...

Barcellona-Espanyol - DALLA CINA 40 milioni di spettatori per Wu Lei : L’arrivo di Wu Lei all’Espanyol ha letteralmente rivoluzionato il lavoro dei giornalisti cinesi in Spagna. Da quando è sbarcato a Barcellona, a fine gennaio, in Cina non attendevano altro che il derby di Catalogna, che si disputerà sabato al Camp Nou, alle 16.15 (orario a favore dei cinesi, con 7 ore di fuso). Wu Lei […] L'articolo Barcellona-Espanyol, dalla Cina 40 milioni di spettatori per Wu Lei è stato realizzato da Calcio ...

Premier - diritti tv esteri : DALLA CINA 620 milioni di euro : diritti Tv esteri Premier League – La Premier League potrebbe distribuire fino a 75 milioni di euro (circa 64,5 milioni di sterline) annui per i diritti tv esteri ai club inglesi. Un’analisi del “Telegraph” spiega infatti che potrebbe essere questa la cifra che riceverà dai soli diritti tv internazionali la società che conquisterà il campionato […] L'articolo Premier, diritti tv esteri: dalla Cina 620 milioni di euro è stato ...

La strategia individuata DALLA CINA per sanare i "4 grandi deficit" nella governance globale : In quanto leader della seconda maggiore economia del mondo e del più grande Paese in via di sviluppo, il presidente Xi Jinping dimostra una profonda comprensione dell'evoluzione del quadro ...

GEO-FINANZA/ Italia - il "cavallo di Troia" scelto DALLA CINA per entrare in Europa : La Cina, in difficoltà economiche, e forse anche politiche,, sta cercando puntelli a cui appoggiarsi. E ha scelto l'Italia per entrare in Europa

DALLA CINA/ Lao Xi : Mattarella pensa a 3 "licenziamenti" illustri : L'Italia ha ha firmato l'accordo con la CINA isolandosi a livello internazionale. E a Mattarella tocca rileggere Sun Tzu per metterci una pezza

Cina : Xi e la First Lady a Presidente Ars - 'Affascinati DALLA vostra accoglienza' : Palermo, 24 mar. (AdnKronos) - "Siamo affasCinati dalla vostra accoglienza". Così, il Presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping e la First Lady hanno salutato il Presidente dell'Assemblea regionale siciliano, Gianfranco Miccichè, alla loro partenza all'aeroporto 'Falcone e Borsellino' d

Italia-Cina - DALLA Via della Seta agli accordi commerciali : ecco le intese : Dal Memorandum of Understanding per la Nuova Via della Seta a intese commerciali con istituzioni e aziende, ecco la lista degli accordi firmati a Roma fra Italia e Cina in occasione della visita del ...

In arrivo nuovi flussi turistici DALLA CINA - patto con la Sicilia : Palermo, 22 mar. (AdnKronos) - La Regione Siciliana, tramite l’Assesore al Turismo Sandro Pappalardo, che dai primi giorni ha creduto e puntato a questo mercato, da tempo lavora a stringere patti con la Cina. Oggi un primo importantissimo tassello: un patto d’alleanza potente con CITS (China Interna

In arrivo nuovi flussi turistici DALLA CINA - patto con la Sicilia : La Regione Siciliana, tramite l'Assesore al Turismo Sandro Pappalardo, che dai primi giorni ha creduto e puntato a questo mercato, da tempo lavora a stringere patti con la Cina. Oggi un primo ...

Inizio flop per Cannavaro : Cina sconfitta 1-0 DALLA Thailandia : Thailandia vittoriosa contro la Cina di mister Fabio Cannavaro, il quale è caduto alla prima da Ct della Nazionale La Cina è stata battuta 1-0 dalla Thailandia nella semifinale della Coppa di Cina. Un Inizio negativo per il nuovo ct ad interim Fabio Cannavaro nella prima delle due gare in programma nella China Cup al posto di Marcello Lippi, rimasto comunque come consulente. La squadra guidata dall’ex capitano azzurro, che è rimasto ...