Curling | Mondiali 2019 | Canada | Svezia e Svizzera imbattuti | gli USA superano la Germania

Curling - Mondiali 2019 : l’Italia lotta col Canada ma non riesce nell’impresa - azzurri sconfitti 9-5 : L’Italia ha lottato alla pari con i Maestri ma alla fine ha dovuto soccombere. Gli azzurri hanno impensierito il Canada ai Mondiali 2019 di Curling maschile che si stanno disputando a Lethbridge, hanno combattuto strenuamente per sette end ma nel finale si sono dovuti arrendere al cospetto dei padroni di casa che si sono imposti per 9-5. La nostra Nazionale, che in precedenza aveva battuto la Germania e perso contro il Giappone, si trova ...

LIVE Italia-Canada Curling - Mondiali 2019 in DIRETTA : gli azzurri sfidano i Maestri : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, match valido per i Mondiali 2019 di curling maschile. A Lethbridge (Canada) gli azzurri affronteranno i padroni di casa in un incontro da brividi, la nostra Nazionale va a caccia dell’impresa contro i Maestri che hanno disputato le ultime tre finali della rassegna iridata (due vinte, una persa). Il quartetto guidata da Joel Retornaz proverà a tenere testa alla corazzata della Foglia ...

Curling - Mondiali Lethbridge – Primo successo per l’Italia : sconfitta 9-3 la Germania : Nella giornata inaugurale della rassegna iridata in Canada gli azzurri cadono all’esordio per 6-4 contro il Giappone ma si riscattano poi immediatamente travolgendo 9-3 la Germania Si è conclusa a Lethbridge, in Canada, la prima giornata dei Mondiali maschili di Curling. L’Italia dello skip Joel Retornaz e guidata in Nord America dall’allenatore Soren Gran e dal direttore tecnico Marco Mariani viaggia ora al 7° posto in ...

Curling - Mondiali 2019 : l’Italia travolge 9-3 la Germania - prima vittoria per gli azzurri : l’Italia centra la prima vittoria ai Mondiali maschili di Curling a Lethbridge (Canada). Il quartetto azzurro formato da Joel Retornaz (skip), Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simone Gonin, dopo essere stato sconfitto 6-4 all’esordio dal Giappone, ha saputo subito reagire al meglio, battendo la Germania di Marc Muskatewitz con il netto punteggio di 9-3 nella seconda sessione del round robin. Un match che si è aperto con una marcatura per parte, ...

Curling - Mondiali 2019 : Giappone-Italia 6-4. Inizia male il torneo iridato degli azzurri : Inizia male per l’Italia del Curling l’avventura iridata: nella prima sfida del round robin dei Mondiali scattati nella serata italiana in Canada gli azzurri si sono fatti rimontare dal Giappone, uscito vittorioso alla fine per 6-4. I nipponici hanno massimizzato le occasioni in cui hanno avuto l’ultima stone, rubando la mano nell’ultimo e decisivo end. Col vantaggio dell’ultimo tiro nel primo end l’Italia ...

LIVE Italia-Giappone - Mondiali Curling 2019 in DIRETTA : 4-6. I nipponici ci superano all'esordio

LIVE Italia-Giappone - Mondiali Curling 2019 in DIRETTA : 4-5. I nipponici ci superano al termine del nono end

LIVE Italia-Giappone - Mondiali Curling 2019 in DIRETTA : 3-2. I nipponici si portano in scia

LIVE Italia-Giappone - Mondiali Curling 2019 in DIRETTA : 1-1. Inizia il torneo iridato degli azzurri!

LIVE Italia-Giappone - Mondiali Curling 2019 in DIRETTA : debutto contro il Sol Levante per gli azzurri : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Giappone, valida per la prima giornata del round robin dei Mondiali di curling: all’Enmax Centre di Lethbridge (Canada) scatta la 60^ edizione della rassegna iridata alla quale prendono parte 13 Nazionali, qualificatesi attraverso le varie competizioni continentali. Per andare ai play-off bisognerà entrare tra le migliori 6: le prime due andranno in semifinale, ...

Curling - Mondiali 2019 : Svezia e Canada favoriti - USA per una magia - l’Italia ci prova. Spettacolo a Lethbridge : Ormai è tutto pronto all’Enmax Centre di Lethbridge (Canada) per i Mondiali 2019 di Curling maschile che andranno in scena da sabato 30 marzo a domenica 7 aprile. Nello Stato dell’Alberta si disputerà la 60^ edizione della rassegna iridata a cui parteciperanno 13 Nazionali, qualificatesi attraverso le varie competizioni continentali: si affronteranno tra di loro in un serratissimo round robin, le prime due classificate accederanno ...

Curling - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Le ambizioni degli azzurri in Canada : Joel Retornaz nei panni di skip, Amos Mosaner come third e Sebastiano Arman come second, Simone Gonin il lead (nonché vice-skip), Alberto Pimpini sarà la riserva. Questa è la formazione dell’Italia che parteciperà ai Mondiali 2019 di Curling maschile in programma a Lethbridge (Canada) dal 30 marzo al 7 aprile, il nostro quartetto si presenta in Nordamerica con grandissime ambizioni dopo aver conquistato una storica medaglia di bronzo agli ...

Curling - Mondiali 2019 : il calendario e gli orari delle partite dell’Italia. Il programma completo : L’Italia è pronta per affrontare i Mondiali 2019 di Curling maschile che si disputeranno a Lethbridge (Canada) dal 30 marzo al 7 aprile. La nostra Nazionale, capace di conquistare la medaglia di bronzo agli ultimi Europei, si presenterà in Nord America con il sogno di lottare per qualcosa di importante: gli azzurri, che l’anno scorso parteciparono alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, proveranno a lottare con grandi corazzate ...

Curling - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Da sabato 30 marzo a domenica 7 aprile si svolgeranno a Lethbridge (Canada) i Mondiali maschili di Curling. Un evento che vedrà le tredici nazioni più forti al mondo sfidarsi per la conquista del titolo iridato. Tra di essere c’è anche l’Italia, che è reduce dalla storica medaglia di bronzo conquistata agli Europei e proverà ad essere protagonista anche a questi Mondiali. Tra le formazioni più attese troviamo la Svezia di Niklas Edin, squadra ...