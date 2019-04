Congresso delle famiglie in marcia verso le Europee

Verona. Il documento finale del Congresso delle famiglie. Ed è un 'libro dei sogni' : Ora chi mai potrà concretamente realizzare tutte le infinite richieste arrivate dal Congresso di Verona? Non certo la politica italiana. Sabato sera è arrivato a stretto giro di posta l'altolà dell'...

Si chiude il Congresso mondiale delle famiglie a Verona : 'E ora votate bene...' - di L. Matarese - : Con Gandolfini su questo e altri temi inerenti i valori c'è anche una collaborazione politica nell'intergruppo parlamentare "Vita e famiglia"". E tra i partecipanti alla marcia, colorata dai ...

Si chiude il Congresso mondiale delle famiglie a Verona : "E ora votate bene..." : Quanto pesa in termini elettorali ancora non si sa, ma certo ora, dopo il Congresso mondiale che si è concluso a Verona, il popolo della famiglia tradizionale ha avuto modo di schiarirsi le idee su chi votare. Da domani nascerà "Pro Vita & Famiglia" soggetto unico risultato dalla fusione, annunciata ieri, delle due associazioni guidate dai due vertici della tredicesima edizione della kermesse, il presidente Toni Brandi e il suo ...

A Verona una marcia per la famiglia chiude il Congresso delle polemiche : L'ultima riguarda le accuse mosse da Di Maio che ha definito i partecipanti all'evento fanatici e con stile medioevale. Dagli organizzatori per il vicepremier un invito a studiare la storia e il ...

Verona - tensione al Congresso delle famiglie : "Voi rovinate il cervello ai bimbi" - "Allora dovete uccidere i gay" : Si chiude il Congresso di Verona che ha acceso i toni della politica e ha visto sabato oltre 20 mila persone scendere in piazza. Nel documento finale del Congresso, l'attacco al gender e alla maternità surrogata: "Contrasto alla pratica dell'utero in affitto tramite una rogatoria internazionale e la protezione dei minori, a partire dai loro diritti ad avere una mamma e un papà, a non diventare oggetti di compravendita, di abusi sessuali e ...

Congresso delle famiglie - a verona chiesta una moratoria contro l'utero in affitto : Contrasto alla pratica dell'utero in affitto tramite una rogatoria internazionale e la protezione dei minori, "a partire dai loro diritti ad avere una mamma e un papà, a non diventare oggetti di ...

Legrottaglie al Congresso delle famiglie di Verona parla per metafore calcistiche : "Difendere la porta è come difendere la famiglia" : "Nello sport non facciamo più famiglia, nel calcio ogni giocatore è preso dai suoi interessi, è egoista, e mi ci metto in mezzo anche io", queste le parole di Nicola Legrottaglie, ex difensore di Juventus e Chievo, invitato oggi come relatore al Congresso delle famiglie di Verona.L'ex calciatore, oggi allenatore, famoso per la sua fede religiosa, ha anche detto di voler "dare ai giovani l'esempio di come si fa squadra, e la ...

Congresso delle famiglie - capotreno sorprende i passeggeri : “Famiglia è dove c’è amore” : La sorpresa dei passeggeri di un convoglio ferroviario ad alta Velocità diretto a Venezi e in arrivo ala stazione di Verona. Il capotreno dopo aver preso il microfono, ha annunciato dall'altoparlante a tutti i passeggeri: "Siamo in arrivo a Verona, questo weekend più che mai la città degli innamorati. Famiglia è dove c'è amore"Continua a leggere

Il Congresso delle famiglie fa litigare il governo? : O fanno finta, come al solito? Salvini accusa Conte sulle adozioni, Di Maio dice che Salvini non sa le cose, Conte dice che è colpa di Fontana, che dice che è colpa di Conte

Congresso delle famiglie - 5 Stelle smentiti dal contratto di governo : «Noi celebriamo le idee e il futuro, a Verona si rivanga il passato». E ancora: le tesi del Congresso mondiale delle famiglie «non saranno mai azione di governo». Il sottosegretario grillino alle Pari ...

Lo show di Salvini al Congresso delle Famiglie. E la dura replica di Di Maio : A Verona ci sono i "fanatici" che affrontano il tema della famiglia "con l'odio verso il prossimo e la discriminazione": parola di Luigi Di Maio. "Se parlare di mamme e papà vuol dire essere sfigati, io sono orgoglioso di esserlo. Odio? Sì, fuori c'è odio. Di Maio sbaglia piazza": replica di Matteo Salvini. I due vice premier tornano a scontrarsi sul tema della famiglia nel giorno del Congresso di Verona, che da settimane divide i ...

«La fede? L'ho trovata in Congo. Ma sono contro gli invasati». Eva - la «madrina» del Congresso delle Famiglie : Sul palco, Eva accoglie quelli che chiama i «leader coraggiosi» come Matteo Salvini e Lorenzo Fontana venuti a parlare nella seconda della tre giorni veronese, la più politica. Il ministro dell'...

Il Congresso delle Famiglie ha aperto un nuovo fronte nel governo : Nel giorno del duello a distanza sulla famiglia si apre una nuova 'faglia' nel governo. È la Lega, con Matteo Salvini, a dare la 'scossa' agli alleati del M5s in merito a un tema 'a latere' rispetto a quello della famiglia, ovvero le adozioni di minori. Arrivando al Congresso delle Famiglie di Verona, a chi gli chiede delle critiche del sottosegretario alle Pari opportunità, Vincenzo Spadafora, il vice premier leghista, risponde tranchant: ...

Congresso delle famiglie - Salvini : 'Condivido quello che ha detto il Papa' : 'Non voglio nessuno che non sia un giornalista qua'. Tensione all'arrivo di Matteo Salvini al Congresso delle famiglie a Verona. 'Non si tocca niente a nessuno', assicura il ministro dell'Interno che ...