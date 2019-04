Confluisce su proprio conto 1 | 4 MLN del ministero Salute e gioca alle slot | arrestato

romadailynews

(Di lunedì 1 aprile 2019) Roma – I militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, nella mattinata odierna, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo (classe 1964), funzionario in servizio presso ildella-Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio.Le indagini avviate a seguito di approfondimenti antiriciclaggio relativi a transazioni finanziarie anomale, hanno consentito di appurare che il citato funzionario, incaricato di istruire le pratiche di rimborso delle spese di viaggio sostenute dal personale ministeriale, negli ultimi due anni ha fatto confluire sui conti correnti personali somme per ben 1.395.000 euro. Il dipendente infedele aveva ideato un ...

