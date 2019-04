F1 Classifica Mondiale piloti 2019 : la graduatoria aggiornata. Bottas al comando - +1 su Hamilton. Leclerc e Vettel inseguono : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Lewis Hamilton si presenta da Campione del Mondo in carica e al volante della Mercedes andrà a caccia del sesto titolo iridato della carriera, Sebastian Vettel sarà il grande contendente del britannico: il pilota della Ferrari vuole finalmente consacrarsi con ...

MotoGp – La vittoria in Argentina regala la leadership a Marquez - balzo in avanti di Valentino Rossi : la nuova Classifica piloti : Marc Marquez è il nuovo leader della classifica piloti dopo la vittoria di oggi in Argentina, bene Valentino Rossi Marc Marquez è il vincitore del Gp d’Argentina: il campione del mondo in carica di MotoGp ha fatto il vuoto dietro di sè dopo una partenza impeccabile a Termas de Rio Hondo, ma lo spettacolo è stato alle sue spalle, col duello tra Dovizioso e Valentino Rossi, al termine del quale a spuntarla è stato il campione della ...

F1 - la Mercedes fa doppietta grazie… alla Ferrari : ecco la nuova Classifica piloti dopo il Gp del Bahrain : La classifica piloti di Formula 1 aggiornata dopo il Gp del Bahrain, secondo appuntamento del Mondiale Seconda doppietta in stagione per la Mercedes, che ringrazia i problemi avuti dalla Ferrari e piazza Hamilton davanti a Bottas prendendosi l’intera posta in palio. Il team di Maranello si lecca le ferite, allontanandosi dalla testa della classifica sia con Vettel che con Leclerc. Bottas infatti continua a guidare con un punto di ...

Classifica piloti MotoGP 2019 e campionato costruttori per marca : Classifica piloti MotoGP 2019 e campionato costruttori per marca piloti e costruttori, la Classifica La stagione 2019 del campionato di MotoGP sta per accendere i motori. In questo articolo troverete la Classifica piloti MotoGP e quella del campionato costruttori, sempre aggiornate dopo ogni gara. Si inizia il 10 marzo con il GP del Qatar. Quest’anno il campionato sarà diviso in 2 parti, visto che in mezzo ci sarà la pausa estiva che durerà ...

F1 Classifica Mondiale piloti 2019 : la graduatoria aggiornata : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Lewis Hamilton si presenta da Campione del Mondo in carica e al volante della Mercedes andrà a caccia del sesto titolo iridato della carriera, Sebastian Vettel sarà il grande contendente del britannico: il pilota della Ferrari vuole finalmente consacrarsi con ...

