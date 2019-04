Classifica Eurolega 2018-2019 | Risultati | Calendario | Date - orari e programma : Di seguito tutti i Risultati e le classifiche dell’Eurolega 2018-2019. STAGIONE REGOLARE 1a GIORNATA Giovedi 11 Ottobre 2018 ore 19.00 CSKA Mosca-FC Barcellona 95-75 ore 20.00 Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv 89-84 ore 20.30 Bayern Monaco-Anadolu Efes 71-90 ore 21.00 Real Madrid-Darussafaka 103-90 Venerdì 12 Ottobre 2018 ore 18.45 Buducnost-Olimpia Milano 71-82 ore 19.00 Khimki Mosca-Olympiacos 66-87 ore 19.00 Zalgiris-Baskonia Vitoria ...

DIRETTA MILANO FENERBAHCE/ Streaming video e tv : Classifica e situazione in Eurolega : DIRETTA MILANO FENERBAHCE: cronaca live della partita valida di Eurolega per la 29giornata del torneo. Segui la partita in DIRETTA Streaming video.

Eurolega - 28ª giornata – Una sconfitta che pesa per l’Olimpia Milano : i Playoff adesso sono a rischio - risultati e Classifica aggiornata : Amaro ko per l’Olimpia Milano: il team di Pianigiani rischiano di non rientrare nella zona Playoff. I risultati da tutti i campi e la classifica aggiornata dopo la 28ª giornata Si è conclusa la 28ª gionata di Eurolega. Oggi è andata in scena la seconda giornat di sfide del doppio turno di questa settimana. Il Maccabi Tel Aviv ha mandato al tappeto il Khimki, per 71-76, in trasferta. Ai padroni di casa non sono bastati i 17 punti di ...

Eurolega – I 35 punti di James non bastano all’Olimpia Milano - il Real trionfa in rimonta : risultati e Classifica dopo la 27ª giornata : L’Olimpia Milano cede dopo un incredibile inizio: il Real trionfa in rimonta. I risultati della 27ª giornata di Eurolega e la classifica aggiornata E’ terminata la 27ª giornata di Eurolega. Nella seconda giornata di sfide di questa settimana con doppio turno, ad aprire le danze è stata la partita tra Darussafaka e Khimki. A trionfare sono stati i padroni di casa, per 91-85, trascinati alla vittoria dai 22 punti e 15 rimbalzi di ...

